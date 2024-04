Globus è un marchio storico del commercio al dettaglio svizzero. Keystone

Globus ha più tempo per decidere il suo futuro. È stata infatti concessa la moratoria concordataria definitiva a Signa European Invest Holding, società con sede a Zurigo che fa capo al conglomerato immobiliare austriaco Signa (in via di fallimento) e che controlla il 50% dei grandi magazzini zurighesi.

La nuova moratoria scade il 12 agosto, emerge dalle pubblicazioni odierne sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Lo stesso vale per altre due entità legate, la Signa European Invest e la Signa Retail Luxury Holding. E prima di Pasqua era stata prolungata anche la moratoria di una quarta azienda, la Signa Retail Selection.

In generale una domanda di moratoria definitiva viene presentata da un amministratore fiduciario se c'è una prospettiva di ristrutturazione del debito. La moratoria può essere estesa fino a un massimo di 24 mesi. Come noto l'impero immobiliare austriaco Signa creato dall'imprenditore tirolese René Benko è crollato: la società più importante, la Signa Holding, ha nel frattempo chiesto al tribunale commerciale di Vienna di passare alla procedura fallimentare.

Signa – attraverso appunto la Signa European Invest Holding – controlla la metà di Globus. Il restante 50% è detenuto da Central Group, un un conglomerato con sede a Bangkok (Thailandia) attivo a livello internazionale e specializzato nella vendita al dettaglio, negli hotel, nei ristoranti e a sua volta nell'immobiliare. È noto soprattutto per le catene di grandi magazzini e centri commerciali in vari paesi, fra cui Germania e Italia. Il gruppo è di proprietà della famiglia Chirathivat, una delle più ricche della Thailandia.

Da parte sua Globus è un marchio storico del commercio al dettaglio elvetico. È stato fondato nel 1907 dal banchiere Heinrich Burkhardt come società continuatrice della ditta creata nel 1881 con il nome di Webers Bazar. Celebre è fra l'altro la figura di Globi, un personaggio dei libri per l'infanzia creato a scopi pubblicitari nel 1932 in occasione del 25esimo anniversario dell'azienda. Nel 1997 la famiglia proprietaria vendette la società a Migros. Il gigante arancione ha poi ceduto a sua volta la catena nel 2020 alla joint venture formata da Central Group e Signa. Delle 42 succursali Globus del 2019, che comprendevano anche i negozi di abbigliamento maschile, rimangono nove grandi magazzini: Zurigo (due ubicazioni), Wallisellen (ZH), Basilea, Berna, San Gallo, Lucerna, Losanna e Ginevra. L'ultimo negozio in Ticino, quello di Locarno, ha chiuso i battenti nel 2022.

