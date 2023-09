La sede di Google a Zurigo. (Immagine d'archivio). Keystone

Il gigante americano di Internet Google taglia una cinquantina di posti sul proprio sito di Zurigo. La nuova ondata di soppressioni concerne in particolare le risorse umane e il settore Android TV.

Nel dettaglio, 43 posti fra gli incaricati del reclutamento vengono cancellati, così come una decina di impieghi nella squadra Android TV, scrive il portale di informazioni Inside Paradeplatz.

Contattata oggi dall'agenzia finanziaria AWP, una portavoce di Google non ha commentato le notizie, rimandando alle decisioni del gruppo statunitense a livello globale.

Google «continua a investire in ingegneri di alto livello e talenti tecnici, il tutto rallentando in ritmi delle nuove assunzioni. Ragion per cui il carico di lavoro dei reclutatori è diminuito». Il gruppo californiano ha quindi «preso la difficile decisione di ridurre la taglia delle squadre incaricate delle assunzioni», si legge in un comunicato.

La casa madre di Google, Alphabet, aveva annunciato in gennaio la soppressione di 12'000 posti a livello mondiale, senza specificare l'impatto per Zurigo. Il sindacato Syndicom aveva parlato del 5% degli effettivi, ovvero 250 impiegati su un totale di circa 5000. L'ufficio nella città sulla Limmat rappresenta uno dei più importanti centri di ricerca e sviluppo al di fuori degli Stai Uniti.

