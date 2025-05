Immagine illustrativa KEYSTONE

Axpo ha inaugurato ufficialmente oggi con un primo colpo di piccone i lavori di costruzione dell'impianto solare alpino NalpSolar nel Comune di Tujetsch in Surselva (GR). Lo indica in una nota di questa sera l'azienda energetica.

Keystone-SDA SDA

I pannelli solari di questo progetto pionieristico, che offre il potenziale per acquisire una preziosa esperienza e sviluppare ulteriormente la tecnologia solare alpina, verranno installati vicino al bacino artificiale Lai da Nalps a 2'000 metri di quota.

L'impianto fotovoltaico produrrà quasi undici gigawattora di elettricità all'anno, pari al consumo elettrico di oltre 2'000 case unifamiliari, si legge nella nota. L'energia prodotta verrà acquistata dalle FFS per i prossimi vent'anni e verrà utilizzata per alimentare la rete ferroviaria con energie rinnovabili.

«La produzione di energia in inverno è fondamentale per la Svizzera e gli impianti solari alpini come NalpSolar forniscono un contributo importante», ha detto Antoine Millioud, responsabile della divisione solare di Axpo, citato nella nota.

Piena capacità produttiva entro il 2028

I preparativi per la costruzione sono iniziati a marzo. Per ricevere le sovvenzioni federali del programma Solarexpress, il 10% dell'impianto dovrà essere collegato alla rete entro la fine dell'anno. Le ulteriori fasi di costruzione verranno completate nelle estati successive, di modo che l'impianto raggiunga la piena capacità produttiva entro il 2028, precisa la nota.

Per Tujetsch si tratta del secondo impianto fotovoltaico sul territorio dopo SedrunSolar gestito da Energia Alpina, il fornitore di energia del comune. «Oggi è un grande giorno per il nostro comune. Con NalpSolar lanciamo un altro forte segnale per un futuro energetico sostenibile», ha sottolineato Martin Cavegn, sindaco di Tujetsch, citato nel comunicato.