La Ferrovia retica ha presentato cifre positive durante la conferenza stampa odierna. (Immagine simbolica) Keystone

La Ferrovia retica (FR) ha registrato una crescita del trasporto passeggeri del 10% nel 2024. I ricavi sono passati dai 118 milioni di franchi nel 2023 ai 130 milioni stimati per quest'anno, ha indicato oggi l'azienda in un comunicato.

Quest'anno l'impresa è riuscita a proseguire la forte crescita del 2023 nel settore del trasporto passeggeri. Nel giro di due anni, da quando il trenino rosso ha raggiunto di nuovo i livelli prepandemici, la crescita è stata del 30%.

Nella nota, FR parla di uno sviluppo «inaspettato» e senza precedenti. Un successo non indolore. L'azienda di trasporto fa riferimento in particolare all'elevato carico di lavoro per il personale e a un crescente fabbisogno di braccia.

Anche la flotta di treni, che è stata rinnovata negli ultimi anni, gli adeguamenti degli orari e i miglioramenti del servizio comportano un aumento dei costi del materiale rotabile e dell'infrastruttura.

Pure il trasporto di auto nel tunnel della Vereina e quello delle merci hanno registrato un andamento positivo in termini di ricavi. Complessivamente, la FR prevede per l'esercizio 2024 un risultato in linea con quello dell'anno precedente. Il 2023 ha registrato un utile di 13 milioni di franchi.