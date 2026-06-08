  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni La centrale di Silvaplana produce di nuovo corrente

SDA

8.6.2026 - 09:26

L'interno dell'impianto rinnovato di Silvaplana. La centrale idroelettrica Ova dal Vallun è stata realizzata attorno al 1890.
L'interno dell'impianto rinnovato di Silvaplana. La centrale idroelettrica Ova dal Vallun è stata realizzata attorno al 1890.
Keystone

La centrale idroelettrica di Silvaplana di proprietà di Repower è tornata in funzione dopo un anno di lavori. L'intervento di ammodernamento è costato quasi dieci milioni di franchi.

Keystone-SDA

08.06.2026, 09:26

08.06.2026, 09:28

La produzione dell'impianto sull'Ova da Vallun produce circa cinque milioni di chilowattora all'anno. Ciò corrisponde a quasi un terzo del fabbisogno di elettricità del Comune di Silvaplana, scrive oggi l'azienda energetica con sede a Poschiavo Repower in un comunicato.

La precedente presa dell'acqua, situata a monte dell'abitato, è stata sostituita da una nuova infrastruttura «più moderna e rispettosa dell'ambiente».

Oltre a sostituire e rinnovare diverse componenti, come la turbina e i sistemi di protezione e comando, l'azienda ha anche insonorizzato l'impianto.

Si tratta del terzo intervento di rinnovo della centrale costruita attorno al 1890. Primi lavori furono svolti nel 1972, una seconda tappa seguì nel 1998.

«Con il completamento dell'attuale progetto, la centrale potrà essere gestita nei prossimi decenni in modo più sicuro, efficiente e sostenibile», continua la nota.

Sostegno per la creazione di nuovi alloggi

Con la proroga delle concessioni per la centrale idroelettrica Ova da Vallun, Repower ha ceduto una particella al Comune a condizioni agevolate.

In questa zona è prevista la costruzione di nuovi alloggi a prezzi accessibili destinati alle famiglie locali.

I più letti

Criminalità online, conseguenze disastrose se usi sempre la stessa password. Ecco come proteggerti
Francesca Pascale ricorda Berlusconi: «Lo spiavo, ma darei metà della mia vita per un giorno con lui»
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Stai per prenotare il tuo prossimo volo in aereo? Ecco cinque cose da sapere
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro

Altre notizie

Industrie. Morten Wierod, CEO di ABB, mette in guardia dalla massiccia perdita impieghi in Europa. Ecco perché

IndustrieMorten Wierod, CEO di ABB, mette in guardia dalla massiccia perdita impieghi in Europa. Ecco perché

Rivenditori online. Digitec Galaxus reagisce contro i trucchi dei venditori e cancella centinaia di migliaia di recensioni

Rivenditori onlineDigitec Galaxus reagisce contro i trucchi dei venditori e cancella centinaia di migliaia di recensioni

Turismo. Pernottamenti record nella stagione invernale, aumento pure in Ticino

TurismoPernottamenti record nella stagione invernale, aumento pure in Ticino