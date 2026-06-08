La centrale idroelettrica di Silvaplana di proprietà di Repower è tornata in funzione dopo un anno di lavori. L'intervento di ammodernamento è costato quasi dieci milioni di franchi.

La produzione dell'impianto sull'Ova da Vallun produce circa cinque milioni di chilowattora all'anno. Ciò corrisponde a quasi un terzo del fabbisogno di elettricità del Comune di Silvaplana, scrive oggi l'azienda energetica con sede a Poschiavo Repower in un comunicato.

La precedente presa dell'acqua, situata a monte dell'abitato, è stata sostituita da una nuova infrastruttura «più moderna e rispettosa dell'ambiente».

Oltre a sostituire e rinnovare diverse componenti, come la turbina e i sistemi di protezione e comando, l'azienda ha anche insonorizzato l'impianto.

Si tratta del terzo intervento di rinnovo della centrale costruita attorno al 1890. Primi lavori furono svolti nel 1972, una seconda tappa seguì nel 1998.

«Con il completamento dell'attuale progetto, la centrale potrà essere gestita nei prossimi decenni in modo più sicuro, efficiente e sostenibile», continua la nota.

Sostegno per la creazione di nuovi alloggi

Con la proroga delle concessioni per la centrale idroelettrica Ova da Vallun, Repower ha ceduto una particella al Comune a condizioni agevolate.

In questa zona è prevista la costruzione di nuovi alloggi a prezzi accessibili destinati alle famiglie locali.