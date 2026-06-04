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Panorama mediatico Simona Caminada è la nuova direttrice della Radiotelevisione romancia RTR 

SDA

4.6.2026 - 10:04

Dal primo settembre Simona Caminada condurrà l'unità più piccola della SSR, ovvero la Radiotelevisione romancia RTR.
Dal primo settembre Simona Caminada condurrà l'unità più piccola della SSR, ovvero la Radiotelevisione romancia RTR.
Keystone

Il Consiglio d'amministrazione della SSR ha nominato all'unanimità Simona Caminada nuova direttrice della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). L'ex corrispondente della Radiotelevisione svizzerotedesca SRF a Roma inizierà il nuovo incarico il primo settembre.

Keystone-SDA

04.06.2026, 10:04

04.06.2026, 10:11

«Insieme al mio futuro team, intendo trasformare la RTR in un mezzo di comunicazione moderno e digitale di riferimento per tutta la popolazione di lingua romancia», ha affermato la direttrice fresca di nomina citata in un comunicato odierno.

Caminada segue a Nicolas Pernet, direttore dal 2021 di RTR. Il primo aprile l'engadinese è stato nominato direttore Offerta presso la SSR.

La 39enne cresciuta in Surselva vanta 15 anni di esperienza nel campo dei media. Caminada ha mosso i primi passi presso il giornale romancio «La Quotidiana».

Dopodiché ha svolto uno stage presso la RTR. Nel 2012 ha conseguito un master in giornalismo presso l'Università di Amburgo, dopo aver ottenuto una laurea triennale in scienze della comunicazione, del cinema e dei media presso l'Università di Zurigo.

Per diversi anni è stata corrispondente televisiva dai Grigioni per SRF.

«Nel corso della sua lunga carriera come professionista dei media ed esperta d'esame presso istituti di formazione nel settore dei media, ha acquisito una profonda conoscenza di tutti i generi mediatici, dal digitale alla radio fino alla televisione», continua la nota odierna.

La nomina si è svolta all'interno del processo di trasformazione della SSR.

L'azienda mira a diventare più digitale, agile ed efficiente.

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