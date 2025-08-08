I pannelli dell'impianto Madrisa Solar hanno un'altezza totale di circa 5,6 metri.
Attualmente sono stati posati 300 pannelli. Entro la fine del 2027 ne saranno installati circa 3'170.
I pannelli solari sono posati a 2'000 metri di quota nel comprensorio sciistico di Madrisa. Nella fotografia si vede sullo sfondo il paese di Klosters in Prettigovia.
L'impianto fotovoltaico viene costruito su una superficie di 150'000 metri quadrati a 2'000 metri di quota. Le mucche che pascolano nella zona sembrano non essere disturbate dai pannelli.
GR: Madrisa Solar prende forma, finora 300 pannelli installati - Gallery
I lavori per l'impianto solare alpino di Repower, EKZ e del Comune di Klosters (GR) procedono spediti. A due mesi dall'inizio del cantiere sono stati installati 300 pannelli a 2'000 metri di quota. In totale è prevista la posa di circa 3'170 unità.
I pannelli solari dell'impianto Madrisa Solar dovrebbero fornire circa 17 Gigawattora di elettricità all'anno. Il 40% verrebbe prodotta da ottobre a marzo. L'energia sarà utilizzata da EKZ, l'azienda elettrica del Canton Zurigo, e dalle funivie di Klosters-Madrisa per alimentare i propri impianti di risalita, scrive Repower in una nota.
L'investimento totale raggiunge circa 70 milioni di franchi. La messa in esercizio completa è prevista per la fine del 2027.
Attualmente nei Grigioni altri due impianti solari alpini di grandi dimensioni si trovano in fase di costruzione. Si tratta di NalpSolar di Axpo e SedrunSolar gestito da Energia Alpina. Entrambi si trovano nel Comune di Tujetsch in Surselva.