L'ufficio postale di Mesocco verrà sostituito da un'agenzia a fine anno. Roveredo rimarrà l'unico sportello di riferimento per tutta la valle. (immagine simbolica) Keystone

La decisione è definitiva: l’ufficio postale di Mesocco (GR) chiuderà e sarà sostituito da un’agenzia. La notizia è stata comunicata alla popolazione con un annuncio ufficiale il 4 febbraio. Il Comune aveva tentato di opporsi con il sostegno del Canton Grigioni, ma la Commissione federale delle poste (PostCom) ha confermato la scelta della Posta, ponendo così fine alla vertenza.

Keystone-SDA SDA

Nella propria presa di posizione, PostCom ha riconosciuto l’impegno delle autorità comunali nel tentativo di mantenere la struttura.

«Il Comune ha dimostrato un grande impegno per la prosecuzione dell’attività dell’ufficio postale di Mesocco», si legge nella decisione, che ha pure evidenziato la comprensione per le preoccupazioni espresse dalle autorità e dalla popolazione. Nonostante ciò, la Commissione ha ritenuto corretto l’operato della Posta.

Contattata da Keystone-ATS, la Posta ha indicato che la filiale di Mesocco sarà trasformata in partenariato verso la fine del 2026. Il gigante giallo «comunicherà per tempo il nome del partner e la data esatta» del passaggio. Lo sportello attuale rimarrà aperto fino all’entrata in funzione della nuova agenzia.

Nessun margine di intervento per il Comune

Il segretario comunale di Mesocco Giorgio Cereghetti ha dichiarato a Keystone-ATS che il Comune ha ormai esaurito ogni possibilità di intervento.

«Abbiamo fatto tutto il possibile, coinvolgendo il Cantone e incaricando un legale per un ricorso articolato», ha affermato. La decisione della PostCom è quindi definitiva e non lascia ulteriori margini di manovra.

La nuova agenzia postale sorgerà presso la Coop di Mesocco e, secondo quanto indicato dal Comune, funzionerà in modo analogo a quella già attiva a San Bernardino presso l’ente turistico.

Cereghetti ha spiegato che i servizi dovrebbero corrispondere a quelli normalmente offerti dalle agenzie postali presenti sul territorio svizzero e potrebbero garantire orari di apertura più ampi rispetto all’attuale ufficio. Restano tuttavia alcune incognite sui dettagli delle prestazioni che verranno messe a disposizione.

Le preoccupazioni per gli utenti

Secondo il segretario comunale, a risentire maggiormente della chiusura potrebbero essere in particolare le persone anziane o meno abituate ai pagamenti elettronici.

«Per alcune categorie si tratta anche di una questione legata alle abitudini consolidate», ha spiegato Cereghetti, sottolineando come la chiusura venga percepita da parte della popolazione anche come un segnale di riduzione dei servizi nelle regioni periferiche.

Cereghetti ha inoltre evidenziato che Mesocco mantiene un’offerta di servizi superiore alla media per un Comune di circa 1’400 abitanti. Oltre alla nuova Coop, nel paese sono presenti due istituti bancari e diversi negozi di prossimità. «La posta rappresentava comunque un elemento importante dell’offerta locale», ha precisato.

Un unico sportello per la Mesolcina

Negli ultimi anni anche la Mesolcina, come il resto della Svizzera, è stata interessata dalla riorganizzazione della rete postale.

Questa evoluzione ha portato alla trasformazione di diversi punti di servizio in filiali partner (a Grono, Lostallo, San Vittore), lasciando a Roveredo l’unico ufficio postale di riferimento per la valle.

La Posta motiva questa strategia di trasformazione con il calo dell’utilizzo degli sportelli classici e con il cambiamento delle abitudini della clientela.

Il processo, che riguarda in particolare le regioni periferiche e di montagna, continua tuttavia a suscitare dibattito politico e preoccupazioni tra le autorità locali, che temono una progressiva riduzione dei servizi.