L'azienda energetica della città di Zurigo EWZ lo scorso anno ha prodotto il 30% di energia idroelettrica in più rispetto al 2023 nel Canton Grigioni. Nel suo rapporto annuale EWZ ha fatto il punto sul rinnovo delle concessioni nei Comuni di Bregaglia e Surses (GR).

Gli impianti idroelettrici nei Grigioni centrali hanno prodotto 863,2 gigawattora di energia, quelli in Bregaglia 516,9 gigawattora nel 2024. Ciò corrisponde alla metà della produzione idroelettrica totale dell'azienda energetica della città di Zurigo, si legge in un comunicato odierno. L'aumento è da ricondurre a un anno più piovoso rispetto al 2023, ha dichiarato il portavoce di EWZ, Harry Graf, a Keystone-ATS.

«In linea di principio, possiamo confermare che le nostre tariffe sono stabili, dato che produciamo elettricità nelle nostre centrali e non dobbiamo acquistarla sul mercato», ha continuato Graf.

Modello di partecipazione agli utili in Bregaglia

I colloqui con il Comune di Bregaglia per il rinnovo anticipato della concessioni per l'utilizzo dell'energia idroelettrica sono proseguiti. La vallata alla fine del 2023 aveva deciso di non seguire la strategia energetica cantonale, che prevede il passaggio degli impianti sotto il controllo del Cantone e dei Comuni. Ma aveva preferito rimanere con il partner storico, ovvero EWZ.

«Assieme alle autorità comunali è stato sviluppato un modello di partecipazione agli utili, che consente al Cantone e al Comune di partecipare maggiormente al risultato delle centrali, a seconda della loro disponibilità ad assumersi dei rischi», scrive EWZ. Attualmente il Cantone non si è ancora espresso sulla proposta.

Innalzamento della diga di Marmorera

Opposta invece la situazione nel Comune di Surses, dove l'anno scorso la popolazione ha rifiutato l'invito della città di Zurigo di rinnovare le concessioni per lo sfruttamento delle acque. La popolazione ha deciso così di seguire la strategia del Canton Grigioni, ovvero quella di riprendersi il diritto sulle sue risorse idriche.

Le nuove concessioni a Surses sono strettamente legate al progetto di potenziamento della diga di Marmorera. I piani prevedono un innalzamento di 14 metri, che permetterà una maggiore produzione di energia durante l'inverno. Ma per capire come procedere è necessaria una rapida decisione per chiarire i rapporti di proprietà e quelli dell'utilizzo dei diritti idrici del fiume Julia e dell'Ava da Nandrò, scrive EWZ.