Il CEO di Repower, Roland Leuenberger, ha presentato oggi a Landquart il bilancio del 2024, ha fornito una panoramica dei progetti attuati e quelli in corso. Keystone

La guerra dei dazi lanciata da Donald Trump può avere sia rischi che opportunità per il settore energetico, ha detto oggi il CEO di Repower Roland Leuenberger. Nella conferenza stampa di bilancio, l'azienda grigionese ha anche gettato uno sguardo ai progetti futuri.

Keystone-SDA SDA

«I dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti avranno sicuramente un impatto su Repower», ha dichiarato Leuenberger, presentando due scenari. «Probabilmente porteranno a una diminuzione della domanda e ciò abbassa soprattutto i prezzi dell'elettricità.»

Ma Leuenberger non nasconde anche le opportunità per il mercato energetico. «La volatilità non è del tutto negativa per il commercio di energia. Potremmo trarne vantaggio, ma ciò significa anche correre dei rischi. Sarà una sfida impegnativa per i nostri collaboratori nel settore del trading», ha spiegato Leuenberger.

Il contributo maggiore al risultato è arrivato anche quest'anno dall'attività di questo settore. Grazie alla negoziazione internazionale, nel 2023 Repower era riuscita a registrare il miglior utile della sua storia, 300 milioni di franchi. Quest'anno ammonta a 138 milioni.

Livello dei laghi nella norma

La maggior parte dell'energia prodotta da Repower proviene dall'idroelettrico. Se le condizioni idrologiche l'anno scorso sono state favorevoli, portando un aumento della produzione del 14%, nel primo trimestre di quest'anno sono state registrate meno precipitazioni.

«Il volume di stoccaggio dei nostri bacini artificiali raggiunge attualmente il 10%. Ma è normale in questo periodo dell'anno», ha rassicurato il CEO di Repower. Il livello al momento è in linea con la media dell'ultimo decennio.

Ritardi a Miralago, passi avanti con la centrale Chlus

Durante la conferenza stampa tenutasi a Landquart, Repower ha gettato uno sguardo ai progetti in realizzazione e quelli futuri. Nel 2025 verranno investiti 67 milioni di franchi nella produzione e nelle centrali elettriche, altri 41 nella rete.

In Prettigovia inizieranno i lavori per il parco solare Madrisa Solar. I pannelli verranno installati a 2000 metri di quota. L'energia prodotta verrà utilizzata direttamente per gli impianti di risalita di Klosters-Madrisa.

Rimanendo in Prettigovia, nei prossimi mesi Repower si aspetta l'approvazione della licenza da parte del Canton Grigioni per le concessioni della centrale idroelettrica Chlus, che fornirebbe elettricità a 50'000 case medie svizzere.

«L'approvazione del progetto da parte del Cantone dovrebbe arrivare fra un anno e poi toccherà al Consiglio d'amministrazione decidere se costruire definitivamente l'impianto», ha continuato il CEO.

Lo scorso autunno in Valposchiavo sono iniziati i lavori per la ristrutturazione delle prese d'acqua a Miralago. Un cantiere da circa 45 milioni di franchi, che subirà però dei ritardi a causa di un incidente verificatosi quasi un mese fa.

Un escavatore è finito nel lago, «senza causare danni a persone o all'ambiente», ha sottolineato il CEO di Repower. «Dobbiamo valutare la situazione geologica della riva sud del Lago di Poschiavo e poi potremo fare una stima sulle tempistiche dei lavori», ha detto Leuenberger.