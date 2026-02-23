  1. Clienti privati
Grigioni Malgrado la neve lo skilift a Samedan chiude proprio nel bel mezzo della stagione. Ecco perché

SDA

23.2.2026 - 11:50

Lo skilift situato in cima al paese di Samedan viene frequentato da bambini e famiglie, che si apprestano ad affrontare le prime discese sugli sci o sullo snowboard. (immagine simbolica)
Lo skilift situato in cima al paese di Samedan viene frequentato da bambini e famiglie, che si apprestano ad affrontare le prime discese sugli sci o sullo snowboard. (immagine simbolica)
Keystone

Lo skilift Survih sopra Samedan (GR) ha interrotto definitivamente la stagione invernale, malgrado al momento ci sia abbastanza neve. Il motivo è un guasto tecnico, scrivono i gestori sulla loro pagina internet.

Keystone-SDA

23.02.2026, 11:50

23.02.2026, 12:44

«Le riparazioni necessarie richiederebbero più di sei settimane, motivo per cui non è possibile riprendere l'attività», si legge oggi sul sito dello skilift. La notizia è stata riportata oggi anche dal sito del quotidiano Südostschweiz.

L'impianto viene usato soprattutto da bambini che si apprestano a imparare ad andare con gli sci o con lo snowboard e le loro famiglie.

I gestori si dicono molto dispiaciuti dell'inconveniente e scrivono che chi è in possesso di un biglietto stagionale riceverà un rimborso del 50%.

Rimarrà invece aperto il ristorante e il tappeto di risalita, che permette ai bambini di raggiungere la cima della pista e godersi la discesa con lo slittino.

