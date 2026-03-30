  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazione Surses dice «sì» all'acquisto dell'hotel Cube

SDA

30.3.2026 - 09:31

L'hotel Cube a Savognin è ora ufficialmente nelle mani del Comune di Surses. La popolazione ha accettato ieri un credito di 8,9 milioni di franchi per l'acquisto e gli investimenti alla struttura che verrà trasformata in un ostello per la gioventù. (immagine d'archivio)
L'hotel Cube a Savognin è ora ufficialmente nelle mani del Comune di Surses. La popolazione ha accettato ieri un credito di 8,9 milioni di franchi per l'acquisto e gli investimenti alla struttura che verrà trasformata in un ostello per la gioventù. (immagine d'archivio)
Keystone

Approvazione massiccia ieri alle urne per l'acquisto dell'hotel Cube a Savognin. Il 75% dei votanti ha approvato il credito di 8,9 milioni di franchi per l'acquisto dell'immobile da parte del Comune di Surses. L'hotel verrà trasformato in un ostello per la gioventù.

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:31

30.03.2026, 09:35

«La riqualificazione dell'infrastruttura esistente in un ostello della gioventù rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra destinazione», ha detto il sindaco di Surses, Daniel Wasescha, citato in un comunicato congiunto del Comune, l'ente turistico Val Surses Savognin Bivio e l'associazione svizzera degli ostelli.

Quest'ultima gestirà l'attività per conto del Comune.

La struttura aperta nel 2005 è chiusa dal gennaio del 2022. Il proprietario, un imprenditore austriaco, l'estate scorsa ha aperto la possibilità di vendere l'albergo che conta 280 posti letto. Per scongiurare la bancarotta e il seguente rischio per la reputazione turistica della regione, il Comune si è fatto avanti.

Apertura prevista il prossimo inverno

Già a fine febbraio l'assemblea comunale di Surses aveva mandato un segnale positivo, accettando a larga maggioranza il messaggio per la votazione. Ieri, con una partecipazione alle urne del 54%, la volontà di acquistare l'hotel Cube è stata di nuovo confermata.

Ora il Comune di Surses concluderà l'acquisto del terreno e darà avvio alla ristrutturazione dell'immobile. Del credito di 8,9 milioni di franchi 3,7 milioni sono destinati a questi investimenti.

L'obiettivo, continua la nota congiunta, è di aprire l'ostello per la prossima stagione invernale.

I più letti

La nuova storia d'amore di Michelle Hunziker conferma un copione già visto, ecco perché
Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
William e Kate spariscono, bufera su Harry e Meghan: esplode il caso Australia
Caso Furrer, la procura chiude: «Nessuna responsabilità di terzi»
Joseph Baena, figlio di Arnold Schwarzenegger,  vince una gara di bodybuilding

Altre notizie

Sanità. Influenza aviaria: misure revocate dal 1. aprile

SanitàInfluenza aviaria: misure revocate dal 1. aprile

Svizzera. La carta di debito rimane il mezzo di pagamento preferito

SvizzeraLa carta di debito rimane il mezzo di pagamento preferito

Congiuntura. Il KOF: «Nuvoloni all'orizzonte per l'economia svizzera»

CongiunturaIl KOF: «Nuvoloni all'orizzonte per l'economia svizzera»