I Comuni engadinesi devono pagare le spese di trasporto dell'energia

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/eaf0dd18-e4f5-439c-b2ed-ba21bd041658.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In seguito alle forti piogge, un tunnel situato nei pressi dell’aeroporto di Bayreuth, in Libano, si è allagato. In buona parte della metropoli, il traffico è stato completamente interrotto, le strade si sono trasformate in fiumi e molti automobilisti hanno dovuto attendere i soccorsi all’interno del proprio veicolo in panne.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/a3165d9b-5742-4361-b6c1-0f5d32a87a98.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Portato via dall’acqua: un manifestante viene travolto dal getto un cannone ad acqua durante una manifestazione antigovernativa in Cile.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0a3b88d9-1adf-4f1b-ba7f-7c6abe19eedc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sguardo disapprovante: l’attivista svedese Greta Thunberg partecipa ad una conferenza stampa di «Fridays for Future» in occasione del summit mondiale sul clima a Madrid.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/fa96d224-d568-4b4f-91d8-959ea985bfa1.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Uno scafo in piena luce: in un cantiere navale di Warnemünde, la chiglia della futura nave da crociera «Global 2» è esposta ad uno spettacolo di luce e di fuoco. Il prezzo di questa imbarcazione, che conterà 20 ponti, ammonta all’equivalente di 1,6 miliardi di franchi svizzeri.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/0f670059-b6e6-48ac-9237-a2fa6daff0fc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Come sulla Luna: un elicottero danneggiato giace in mezzo alle ceneri in seguito all’eruzione del vulcano di White Island, un’isola della Nuova Zelanda.<br/>Immagine: Michael Schade/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/10/510396c9-ba79-48d3-b63f-d61b67602f8c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Aria di Natale: all’interno di un edificio scolastico a Geresdlak, in Ungheria, è stato esposto un villaggio di pan di zenzero cui non manca neppure il campo da calcio.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/86a9dafc-36ed-44c3-b83e-c03432adc0d7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Yibin, nel sud-ovest della Cina, è stato messo in servizio un tram autonomo e senza rotaie. Montato su ruote di gomma, il tram percorre la propria strada e raggiunge una velocità massima di 70 km/h. Poiché non richiede la posa di rotaie, questa struttura dovrebbe essere molto più economica rispetto ai tram convenzionali.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/a8bd2de3-aa02-4372-8223-f5db80da6607.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Qualcosa sta accadendo nella boscaglia: per domare gli incendi che devastano l’Australia orientale, i vigili del fuoco accendono delle torce. Circa 1600 uomini sono a lavoro in condizioni di forte calore e forte vento.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/6add7aec-737f-48dd-b5b6-3e1c0b339493.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Coraggio in Dirndl: durante un evento a Bad Aussee, in Austria, una donna si tuffa nelle acque del Grundlseer Traun la cui temperatura è di circa 6 °C.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/98f4ecc0-7666-46b5-8add-6645dff52c92.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un kebab andato in fumo: a Coevorden, nei Paesi Bassi, il ristorante Ali Baba è stato ridotto in cenere a seguito di un’esplosione. Un bambino di cinque anni e suo padre, rimasti feriti nell’accaduto, sono stati salvati dalle macerie.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/04cdf1d6-34cb-4f2e-a316-972c2ee5fb17.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Stanchezza sincronizzata: i giovani panda Meng Yuan e Meng Xiang sono visibilmente esausti dopo aver ricevuto il proprio nome durante un evento allo zoo di Berlino.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/3f23b1e7-9e71-4857-8ef4-dfe529263dfb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>I politici farebbero di tutto per vincere: con l’avvicinarsi delle elezioni legislative, il primo ministro britannico Boris Johnson non ha paura di presidiare la porta durante una partita di calcio tra due squadre di giovani.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/9/37929a60-20d5-4b2b-bd62-bce3b9fbe6b3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La più bella di tutte: la sudafricana Zozibini Tunzi ha vinto l’ambita corona di Miss Universo<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/c9da887f-b6c0-4a36-a518-d3c0301e4f6a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Baruth/Mark, in Germania, vengono accesi dei fuochi d’artificio professionali. L’Istituto federale tedesco di ricerca e test sui materiali vuole fornire una dimostrazione dei pericoli costituiti dai fuochi d’artificio a Capodanno.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/1c42b555-ea9a-4a28-a276-47a49f22b33e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Più alti del mare di nebbia: a Guiyang, in Cina, alcuni edifici emergono dalla coltre di nuvole che ricopre la città.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/536e6ca6-872f-4c4b-b92e-69490921c523.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lo spettrometro magnetico Alpha ha un problema: all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’astronauta italiano Luca Parmitano ripara un rivelatore di particelle preposto allo studio dei raggi cosmici.<br/>Immagine: NASA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e26c91e0-b1e2-45ee-91ed-38992dec1e68.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Qui è dove il Grinch suona l’organo: in Messico un musicista di strada si prepara per una nuova giornata di lavoro.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/7d323155-1b98-494c-b8a6-140a94d73a68.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Chic per le elezioni: il leader del Partito laburista Jeremy Corbyn vuole essere ben pettinato in vista delle elezioni legislative in Gran Bretagna. La sua visita dal parrucchiere sembra divertirlo particolarmente.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/6/e678f56f-7f48-403b-b174-5718cc406b64.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Paradiso inondato: violente intemperie hanno devastato Maiorca. Solo nella famosa località balneare di Sóller, sono caduti ben 200 litri di pioggia al metro quadrato in sole dodici ore.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ovviamente, lo stress prenatalizio colpisce anche Babbo Natale. Preso dalla fretta, ha premuto troppo forte sull’acceleratore e si è lanciato nella trappola del radar della polizia municipale di Uster.<br/>Immagine: Stadtpolizei Uster</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/6e854dd4-72cc-471f-8a63-13924e0f2cd7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Erosa dagli elementi: i violenti venti che hanno soffiato sul lago Michigan, hanno provocato onde molto alte. La Dune Lane a Stevensville, Michigan, è stata vittima delle forze della natura.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/f62b2935-3f40-4775-b23c-f60247ca559c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un’atmosfera apocalittica per il giorno più bello della loro vita: una coppia di sposi posa davanti all’orizzonte urbano di Sydney, avvolto da un pennacchio di fumo. La metropoli australiana è attualmente alle prese con le conseguenze degli incendi boschivi che imperversano nelle vicinanze.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/d04d87a6-9044-49a4-a17d-25ede005ab4c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>I panda giganti sono molto rari. Uno di loro si chiama Qizai e può essere ammirato al centro di ricerca Qinling, a Xi’an (Cina).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/e160dfc1-bad9-4c7f-ad2f-8270e18986d9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Raccolto in barca: a Kanpur, in India, alcuni paesani raccolgono castagne d’acqua.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/ade863d3-f9b4-4362-9582-fcb275e599f9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Per riprodurre perfettamente lo spirito natalizio, due vicini decorano ogni anno le loro villette a schiera ad Amburgo con 80.000 luci. Per farlo utilizzano circa 140 prese di corrente. Naturalmente, anche la bolletta dell’elettricità per il periodo natalizio aumenta di alcune centinaia di euro.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/84ef9360-4cd1-4109-820b-40448dfb5f7f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Spazzato via dal vento: nelle Filippine, un camion ribaltato dal passaggio del ciclone tropicale Kammuri, viene ispezionato dalla polizia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/0a751c10-c24e-49f4-babf-47a5af91e226.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Veduta molto aerea: una foto diffusa dalla NASA mostra dei pennacchi di fumo provenienti dagli incendi boschivi che imperversano a nord di Sydney, la capitale dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, e che si innalzano sopra la città.<br/>Immagine: NASA/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il conforto del Sommo Pontefice: Papa Francesco, giunto in Piazza San Pietro per la sua udienza generale settimanale, accarezza un bambino con un berretto a forma di panda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Quasi come in «Tre nocciole per Cenerentola»: il leader nordcoreano Kim Jong-un (al centro) e sua moglie Ri Sol-ju percorrono il paesaggio invernale sul monte Paektu, la montagna più alta del paese.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Stomaci sensibili astenersi: in Cambogia, un venditore di strada propone ragni fritti. Queste bestie sono considerate delle prelibatezze.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/3/fff8a8e2-8e56-4176-917d-8ca819e7dcc8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una coppia originaria di Weinfelden (Canton Turgovia) ha provato un autentico brivido dopo aver passato le proprie vacanze in Sudafrica. Al momento di disfare le valigie, i due hanno scoperto uno scorpione di una decina di centimetri tra la loro biancheria. Alla fine è stato appurato che l'animale non rappresentava un rischio per l'uomo.<br/>Immagine: Kapo TG</p>" } ]