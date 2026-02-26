  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo, Tempo libero GR: Valposchiavo Turismo, direttore Fries lascia di comune accordo

SDA

26.2.2026 - 08:10

Thomas Fries ha iniziato il suo mandato in veste di direttore di Valposchiavo Turismo nel luglio del 2024. Dopo meno di due anni l'ente turistico ha annunciato la fine del rapporto lavorativo.
Thomas Fries ha iniziato il suo mandato in veste di direttore di Valposchiavo Turismo nel luglio del 2024. Dopo meno di due anni l'ente turistico ha annunciato la fine del rapporto lavorativo.
Keystone

Valposchiavo Turismo ha annunciato oggi la fine del rapporto con il direttore Thomas Fries, in carica da luglio 2024. La decisione, si legge in una nota, è stata presa di comune accordo. Nei prossimi mesi l'operatività verrà garantita con una direzione ad interim.

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:10

«La decisione è stata presa di comune accordo, in un clima di reciproca stima e rispetto», si legge nel comunicato diramato oggi. La fine del rapporto di lavoro è frutto di una valutazione delle prospettive future e degli obiettivi strategici. Il direttore lascerà la carica nel rispetto dei termini di disdetta.

Durante il mandato, Fries ha contribuito alla gestione operativa e al coordinamento delle iniziative di promozione della regione. Valposchiavo Turismo assicura la continuità delle attività attraverso una gestione interinale. Ulteriori informazioni sulla futura direzione – è stato annunciato – verranno comunicate nei prossimi mesi.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Ecco chi è Abigail Spanberger, la democratica che ha ribattuto a Trump

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Turismo, Tempo libero. GR: Valposchiavo Turismo, direttore Fries lascia di comune accordo

Turismo, Tempo liberoGR: Valposchiavo Turismo, direttore Fries lascia di comune accordo

Derrate alimentari. Per Emmi crescono gli utili nel 2025

Derrate alimentariPer Emmi crescono gli utili nel 2025

Congiuntura. FMI: «Economia USA in accelerata al 2,6% nel 2026»

CongiunturaFMI: «Economia USA in accelerata al 2,6% nel 2026»