A metà settembre Antonio Platz prenderà in mano le redini di Valposchiavo Turismo. Dopo 24 anni lascerà il suo attuale posto quale direttore del settimanale «Il Grigione Italiano». Keystone

Il Gruppo Operativo di Valposchiavo Turismo ha nominato Antonio Platz quale nuovo direttore. Da 24 anni il valposchiavino dirige il settimanale «Il Grigione Italiano». Platz assumerà la nuova funzione il 14 settembre 2026.

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La nomina arriva al termine di «un'attenta procedura di selezione e alcuni mesi di intenso lavoro», viene precisato in un comunicato odierno.

Secondo il presidente di Valposchiavo Turismo, Andrea Zanolari, Platz rappresenta «una figura competente, motivata e profondamente legata al nostro territorio», caratteristiche ritenute essenziali per accompagnare Valposchiavo Turismo «nelle sfide e nelle opportunità future».

Il valposchiavino subentra a Thomas Fries rimasto in carica per poco meno di due anni. Valposchiavo Turismo aveva annunciato la fine del rapporto di lavoro a fine febbraio di quest'anno.

Continuità operativa fino all'insediamento

Nell'intervallo tra la nuova nomina e l'effettivo ingresso in funzione la gestione delle attività resterà affidata al gruppo di Valposchiavo Turismo. «Fino a tale data, il team continuerà a garantire con la consueta professionalità la gestione delle attività operative, dei progetti in corso e delle relazioni con partner e stakeholder», si legge nel comunicato.

Questa soluzione mira a assicurare stabilità durante la fase conclusiva della stagione estiva e nella preparazione degli appuntamenti autunnali, mantenendo invariato il coordinamento con operatori turistici, enti locali e partner istituzionali.

Nel messaggio indirizzato a soci e stakeholder, Andrea Zanolari ha espresso gratitudine verso il personale dell'organizzazione: «Desidero ringraziare sinceramente tutte le collaboratrici e i collaboratori di Valposchiavo Turismo per l'impegno, la flessibilità e il grande senso di responsabilità dimostrati negli ultimi mesi».

Un riconoscimento è stato rivolto anche al territorio: «Un sentito ringraziamento va inoltre a partner, enti, operatori e stakeholder per la fiducia e il sostegno accordati alla nostra organizzazione durante questa fase di transizione».

Con la nomina di Platz, Valposchiavo Turismo chiude formalmente la fase di gestione ad interim avviata a fine febbraio. L'obiettivo dichiarato è ora quello di avviare «una nuova fase di sviluppo della destinazione», valorizzando il lavoro svolto e proiettando l'organizzazione verso le prossime sfide del settore turistico.

Il lavoro di una vita presso «Il Grigione Italiano»

Contattato da Keystone-ATS, Antonio Platz ha commentato la nomina esprimendo soddisfazione per il nuovo incarico. «Sono felicissimo, molto motivato ed entusiasta per questa nuova avventura», ha dichiarato Platz.

Tuttavia, ha precisato che è «ancora troppo presto per parlare nel dettaglio del mio incarico all'interno di Valposchiavo Turismo». Il direttore di fresca nomina ha spiegato di avere ancora «quasi tre mesi» di impegno presso la sua attuale occupazione presso la Tipografia Menghini a Poschiavo e di non poter quindi «entrare nel merito delle questioni di Valposchiavo Turismo» prima del suo insediamento.

Platz ha ricordato il suo lungo percorso professionale precedente quale direttore del settimanale «Il Grigione Italiano»: «Dopo 24 anni, naturalmente è il lavoro quasi di una vita. Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto e degli obiettivi prefissati raggiunti, uno su tutti quello di creare un giornale del Grigionitaliano, che da oltre 100 anni era l'obiettivo prefissato per la nostra testata».

Quanto alla chiusura del rapporto con «Il Grigione Italiano», Platz ha voluto sottolineare la correttezza della transizione: «Lascio il giornale in ottime condizioni, lascio anche in maniera amichevole con la redazione, la direzione e l'editore. Semplicemente sentivo la necessità di cambiare: dopo 24 anni è tempo di ridare un po' di freschezza alla direzione del giornale».