Olten (SO) e Brusio (nell'immagine d'archivio) sono agli antipodi in Svizzera in termini di offerta di posti di tirocinio. Keystone

L'offerta di posti di apprendistato in Svizzera è estremamente eterogenea. Senza sorpresa, varia in funzione della struttura economica delle regioni e delle possibilità in termini di mobilità dei tirocinanti.

Keystone-SDA SDA

La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ha indagato nel dettaglio in un ambito finora poco o per nulla investigato: la politica di formazione non può cambiare le cose.

Andreas Kuhn e Jürg Schweri, della SUFFP, facendo capo a dati elaborati dall'Ufficio federale di statistica, hanno passato al setaccio tutti i quasi 175'000 contratti di tirocinio per l'anno 2021-2022 sottoscritti a livello nazionale, ricavando per ciascuno di loro in particolare il comune di domicilio del giovane e quello di ubicazione dell'azienda formatrice.

Non è stato però possibile fornire indicazioni chiare sull'offerta regionale di posti di apprendistato, dato che non è disponibile alcun tipo di informazione sui posti di tirocinio vacanti in un'azienda in un dato anno, sottolineano i ricercatori nello studio pubblicato oggi.

I dati sui contratti sono stati combinati con il tempo di pendolarismo tra i comuni mediante il trasporto pubblico. Su questa base, in ogni comune di domicilio è stata definita quella che i ricercatori hanno chiamato un'"area di ricerca» (al massimo un'ora di viaggio tra casa e ditta), all'interno della quale giovani persone cercano generalmente un posto di tirocinio.

Olten e Brusio agli antipodi

Come prevedibile, sono emerse grandi differenze tra le diverse aree di ricerca. Ad esempio, il numero delle professioni di tirocinio varia tra un massimo di 227 per una zona di ricerca nel comune di Olten (SO) a solo due per le zone di ricerca dei due comuni di montagna di Onsernone e di Riemenstalden (SZ). Da notare che il dato medio per tutte le aree è di 146 diversi mestieri.

Al contempo va osservato che nelle aree di ricerca più isolate, come ad esempio Brusio (GR) – a cui, assieme ad Olten, la ricerca dedica uno spazio particolare – vivono solo pochi giovani.

A livello nazionale il 95% dei ragazzi alla fine della scolarità obbligatoria ha accesso a più di 100 delle complessive 250 professioni di tirocinio disponibili in Svizzera. Per ogni area di ricerca sono in media disponibili circa 1900 aziende formatrici con 6600 rapporti di tirocinio. Poco meno dell'1% soltanto dei giovani ha accesso a meno di 50 mestieri nella propria area di ricerca.

Chi vive a Olten e cerca un posto di tirocinio dispone della più ampia possibilità di scelta: sono infatti raggiungibili 242 comuni con 12'704 aziende formatrici e 49'484 posti di tirocinio in 227 professioni. La situazione è completamente diversa al sud della Valposchiavo: qui l'area di ricerca è costituita da due comuni con 24 aziende formatrici e 38 posti di tirocinio in 18 professioni.

Politica di formazione impotente per tirocini...

Il luogo di domicilio si ripercuote sulle possibilità di svolgere una formazione specifica. Così, ad esempio e anche in questo caso senza sorpresa, se la formazione di impiegato di commercio è accessibile a pressoché tutti, per altre professioni come possono essere meccanico degli impianti di trasporto a fune o viticoltore non è così.

Le restrizioni all'accesso al tirocinio dipendono dunque ampiamente dalle differenze strutturali (in particolare la capacità economica) delle regioni, che a loro volta sono comunque collegate strettamente alla topografia. Viste queste premesse, gli autori dello studio ritengono che per migliorare la situazione la politica della formazione può fare poco o nulla.

... ma decisiva per la carriera

I dati utilizzati per la ricerca – intitolata Differenze regionali nell'accesso ai posti di tirocinio duale e pubblicata nell'ambito della collana Tendenze in primo piano – non consentono di stabilire in quale misura restrizioni geografiche nella scelta della professione e del posto di tirocinio influenzino in seguito la carriera sul mercato del lavoro. In quest'ambito in Svizzera finora non ci sono state ricerche dettagliate.

Gli autori dello studio fanno però notare che il sistema elvetico è concepito esplicitamente affinché per la maggior parte delle formazioni di base vi siano diverse possibilità successive di formazione e formazione continua. Ciò dovrebbe contribuire sostanzialmente ad attenuare in maniera rilevante, nel corso del tempo, l'influsso della zona di domicilio sul successo nel mercato del lavoro.

La SUFFP è il centro di competenza nazionale per la formazione professionale. Di proprietà della Confederazione, è aggregata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Con sede principale a Zollikofen, vicino a Berna, dispone di siti esterni, tra i quali uno a Massagno.