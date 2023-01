Grande successo per il Moonswatch, venduti oltre un milione

L'orologio è andato a ruba sin dal primo giorno di vendita. Keystone

Sta avendo un grande successo Moonswatch, l'orologio di Swatch nato in collaborazione con Omega che si ispira a quello portato dagli astronauti sulla Luna: ne sono stati venduti oltre un milione.

Il gruppo di Bienne (BE) ha fornito per la prima volta cifre al riguardo, nell'ambito della pubblicazione dei conti annuali, chiusisi con vendite per 7,5 miliardi di franchi (+3%) e un utile netto di 823 milioni (+6%).

Dal lancio degli undici modelli Moonswatch, avvenuto poco meno di un anno fa, sono state smerciate in totale più di un milione di unità, fanno sapere i vertici. La domanda nei circa 180 negozi Swatch che vendono il segnatempo in esclusiva è rimasta alta anche nel corrente mese di gennaio, viene precisato.

Da subito è andato a ruba

Il Moonswatch, che costa solo 250 franchi, è disponibile da marzo 2022 in undici diverse combinazioni di colori e con nomi di pianeti. La caratteristica principale è rappresentata dal design dell'orologio, che si basa sull'Omega Speedmaster Moonwatch, il cui prezzo è di almeno 6.000 franchi.

La versione di Swatch è andata a ruba sin dal primo giorno: si ricordano le lunghe code davanti ai negozi, a partire da quello di Lugano. Il fabbricante ha anche aumentato la produzione, ma la domanda rimane molto elevata: il modello è apprezzato da un'ampia gamma di clienti di ogni età e provenienza, scrive Swatch.

Il titolo in borsa sale

L'impresa ne trae vantaggio in diversi modi: sulla scia del successo del Moonswatch, anche l'intera collezione Speedmaster del marchio Omega, ad esempio proprio con i modelli Moonwatch, ha beneficiato di ulteriore attenzione.

In borsa stamane l'azione al portatore Swatch è arrivata a guadagnare sino al 2%, malgrado risultati annuali sì in progressione, ma meno di quanto si aspettassero gli analisti: il rallentamento della crescita viene visto come un fenomeno passeggero, legato alle restrizioni Covid in Cina.

Dall'inizio dell'anno il titolo Swatch ha guadagnato il 17%, sull'arco delle 52 settimane la performance è del +12%, mentre se si guarda agli ultimi tre anni si registra un incremento del +18%.

Il gruppo Swatch in breve

Il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi (oltre ai citati Swatch e Omega, possono bastare altri due esempi: Tissot e Longines) e dà lavoro a oltre 32'000 persone nel mondo.

La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera.

Suo figlio Nick Hayek è attualmente Ceo del gruppo, mentre la sorella Nayla Hayek è presidente del consiglio d'amministrazione.

hm, ats