Grandi aziende ancora a caccia di personale

Fra le aziende che ricercano più lavoratori c'è Nestlé. Keystone

Le grandi aziende svizzere sono sempre alla ricerca di personale, anche in un periodo normalmente poco propenso al reclutamento come il primissimo inizio d'anno: lo dimostrano le offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei 50 gruppi principali del paese.

Attualmente le posizioni aperte sono 9950, il 2% in più che in dicembre, stando a un'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. Il fabbisogno di nuove leve appare particolarmente importante a livello di quadri: in questo segmento gli annunci sono saliti del 27% sull'arco di un mese.

Sensibile appare la penuria di manodopera presso la cooperativa Fenaco – che comprende numerose aziende di trasformazione alimentare e i negozi Landi e Volg – nonché in seno al gruppo energetico Axpo: entrambi segnano +25%. Notevole è pure la progressione osservata sul portale della multinazionale alimentare Nestlé: +18%.

hm, ats