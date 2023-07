La tendenza è verso una flessione degli annunci. Keystone

Le grandi aziende svizzere stanno cercando meno personale: è quanto emerge dall'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei 50 principali gruppi del paese.

A metà luglio le posizioni aperte erano 8561, l'1,7% in meno che un mese prima, stando a un'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. Su base annua la flessione è del 7,4%. Il dato conferma una tendenza che si sta osservando da diversi mesi.

Ad avere meno bisogno di addetti sono ad esempio Implenia (-24,5%), Nestlé (-14,9%) e Migros (-11,6%). In contro tendenza si trovano invece FFS (+26,5%), Fenaco (+9,3%) e Coop (7,7%). A livello di profili, particolarmente richiesti risultano essere i quadri e gli specialisti della logistica.

hm, ats