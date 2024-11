Grazie alla vittoria di Trump, Musk diventa più ricco di 12 miliardi di dollari

Il CEO di Tesla Elon Musk ha guadagnato 12 miliardi di dollari in una sola notte (foto d'archivio). Sean Simmers/The Patriot-News/AP/dpa

Elon Musk ha probabilmente scelto la parte giusta. Con Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti, le azioni di Tesla sono salite alle stelle e il CEO ha guadagnato 12 miliardi di dollari in una sola notte.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Elon Musk beneficia di un notevole aumento del 15% del prezzo delle azioni Tesla.

Questo dovrebbe renderlo più ricco di 12 miliardi di dollari.

Il CEO deve dire grazie al neoeletto presidente Donald Trump, che è la causa dell'impennata nelle azioni dell'azienda.

Anche il Bitcoin e le altre criptovalute sono salite alle stelle nella notte delle elezioni. Mostra di più

Elon Musk, noto come una delle persone più ricche del mondo, ha guadagnato in modo notevole a seguito degli ultimi sviluppi della politica statunitense, secondo quanto riportato dalla «Bild».

L'imprenditore, che ha sostenuto Donald Trump durante la campagna elettorale, può contare su una grossa fetta di guadagno. Le azioni di Tesla hanno subito un'impennata in seguito ai risultati della corsa alla Casa Bianca.

Le speculazioni sulla possibile sua vittoria hanno fatto salire le azioni della società di un impressionante 15% al di fuori del normale orario di contrattazione.

Mercoledì mattina (ora americana), il prezzo ha raggiunto i 261,65 euro, portando il valore dell'azienda da 93 miliardi di euro a 715,4 miliardi di euro. La partecipazione di Musk in Tesla, pari al 13%, significa un aumento nel suo portafogli di circa 12 miliardi di euro in una sola notte.

Una decisione estremamente redditizia

Il guru del tech ha investito 75 milioni di dollari nella campagna elettorale del tycoon, una decisione che si è rivelata estremamente redditizia.

Il neopresidente lo ha elogiato nel suo discorso di vittoria, sottolineando lo stretto legame tra i due uomini. E il CEO di Tesla si è rallegrato del risultato elettorale e ha espresso ottimismo per il futuro.

Mentre il gigante delle auto elettriche è quotato in borsa, le altre società di Musk, come SpaceX, The Boring Company e il social network X (ex Twitter), non è chiaro perché non sono quotate in borsa.

D'altra parte, SpaceX potrebbe beneficiare di nuovi contratti governativi, visto il legame stretto con Trump.

Le criptovalute guadagnano massicciamente valore

Anche il Bitcoin è finito nel mirino di Trump: la criptovaluta più nota ha superato il suo precedente massimo di 73.797,98 dollari, raggiunto a marzo.

Ad alimentare il fenomeno è stata la prospettiva di un allentamento normativo in caso di vittoria del candidato repubblicano alla presidenza. Quest'ultimo aveva annunciato di voler «fare dell'America la capitale mondiale delle criptovalute e dei Bitcoin».

Ha anche detto che sarebbe stato «il presidente pro-innovazione e pro-Bitcoin di cui l'America ha bisogno».

Si distingue così dal Governo dell'attuale presidente Joe Biden, che è favorevole alla regolamentazione delle criptovalute. Queste consentono di effettuare transazioni di pagamento digitali senza essere controllate dalle banche.

Non solo Bitcoin, ma anche Dogecoin, Solana e Sui

Anche criptovalute come Dogecoin, Solana e Sui stanno aumentando di valore. Mercoledì mattina, Dogecoin si trovava temporaneamente a 0,214, con un aumento del 15%. Prima era a 0,166.

Solana è aumentata del 12,5% nelle ultime 24 ore. Martedì era ancora a 161,12 dollari per moneta. Nelle prime ore di mercoledì mattina la criptovaluta ha registrato un valore di 188,29 dollari per moneta.

La criptovaluta Sui ha registrato un aumento del 13,5%. Il valore più basso nelle ultime 24 ore è stato di 1,91 dollari per moneta. Sui ha raggiunto il valore più alto a 2,34 dollari per moneta.