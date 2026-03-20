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Guerra in Medio Oriente Greggio giù di oltre il 2% dopo le rassicurazioni di Netanyahu

SDA

20.3.2026 - 07:34

Cala il prezzo del greggio
Cala il prezzo del greggio
Keystone

I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran sta subendo una «decimazione» e che la guerra finirà prima di quanto molti temessero.

Keystone-SDA

20.03.2026, 07:34

20.03.2026, 07:39

Accolte con favore anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze israeliane non avrebbero più preso di mira le infrastrutture energetiche di Teheran.

Nonostante ciò, con il conflitto che entra nella quarta settimana, la maggior parte dei titoli azionari ha registrato un calo poiché gli investitori sono preoccupati per i mercati energetici, con il petrolio che si mantiene ancora intorno ai 100 dollari e il gas in forte aumento a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz.

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