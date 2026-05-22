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Assicurazioni Netto aumento dell'utile nel 2025 per Groupe Mutuel

SDA

22.5.2026 - 19:00

Groupe Mutuel è un attore importante nel settore dell'assicurazione malattia.
Groupe Mutuel è un attore importante nel settore dell'assicurazione malattia.
Keystone

Netto aumento dei profitti per Groupe Mutuel: nel 2025 il grande assicuratore malattia ha conseguito un risultato positivo di 115 milioni di franchi, a fronte dei 29 milioni dell'anno prima. Il fatturato si è attestato a 6,5 miliardi.

Keystone-SDA

22.05.2026, 19:00

22.05.2026, 19:02

«Il 2025 è stato un anno molto positivo e corrobora la validità delle nostre scelte strategiche», afferma la presidente del consiglio di amministrazione Karin Perraudin, citata in un comunicato odierno.

«Certo, non è stato tutto semplice», ammette da parte sua il CEO Thomas Boyer, le cui dichiarazioni sono a loro volta riportate nel documento per la stampa.

«La perdita di 44'000 assicurati nell'assicurazione obbligatoria, sebbene prevista, ricorda la realtà di un mercato molto competitivo e la necessità costante di agilità e adattamento», afferma il dirigente.

Ma «mentre alcuni mercati si contraevano, altri acceleravano, tanto che abbiamo vissuto un eccellente anno». Hanno infatti contribuito al buon andamento degli affari le assicurazioni private, così come la previdenza individuale e professionale.

In futuro il gruppo vuole ulteriormente diversificare l'attività e parallelamente proseguire negli investimenti nella digitalizzazione, nell'intelligenza artificiale e nel miglioramento dell'esperienza cliente.

«Per garantire il nostro avvenire dobbiamo continuare a contenere i nostri costi e a rafforzare la nostra efficienza operativa», conclude Perraudin.

Groupe Mutuel è nato nel 1993, ma le sue origini risalgono a un secolo prima, con la fondazione, nel 1890, della prima cellula dell'odierno gruppo, la Fédération valaisanne des Sociétés de Secours Mutuels. Oggi la società ha sede a Martigny (VS), ha 1,3 milioni di affiliati e 31'600 aziende come clienti. L'organico comprende 2600 dipendenti.

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