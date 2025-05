Groupe Mutuel è uno degli assicuratori più importanti del paese. Keystone

Groupe Mutuel torna in zona utili: nel 2024 il grande assicuratore malattia ha conseguito un risultato positivo di 29 milioni di franchi, a fronte della perdita di 112 milioni dell'anno prima.

Keystone-SDA SDA

Mentre il comparto di base continua a registrare un risultato tecnico negativo, le assicurazioni private hanno conseguito solidi profitti e gli investimenti hanno contribuito in modo significativo ai risultati finanziari, con un rendimento del 7,8%, ha indicato oggi la società.

L'impresa ha perso 77'000 clienti nell'assicurazione di base: il totale è così sceso a 993'500. L'esodo era previsto, spiega nella nota il Ceo Thomas Boyer: è la conseguenza dell'aumento dei premi e della fusione di due casse malati in altre strutture esterne, interventi necessari per migliorare la solvibilità.

«I risultati finanziari di Groupe Mutuel per il 2024 sono buoni», afferma Karin Perraudin, presidente del consiglio d'amministrazione, a sua volta citata nel documento per la stampa. «Ci danno un po' di respiro per affrontare le sfide che ci attendono, in particolare, quelle correlate al nostro sistema sanitario, che soffre di un aumento incontrollato dei costi e di una mancanza di visione e di azione politica».

Groupe Mutuel è nato nel 1993, ma le sue origini risalgono a un secolo prima, con la fondazione, nel 1890, della prima cellula dell'odierno gruppo, la Fédération valaisanne des Sociétés de Secours Mutuels. Oggi la società ha sede a Martigny (VS), ha 1,3 milioni di affiliati e 31'000 aziende come clienti.