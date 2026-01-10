  1. Clienti privati
Trovato un accordo Il gruppo Migros e Feldschlösschen risolvono la vertenza sui prezzi

SDA

10.1.2026 - 19:24

Riprendono le forniture di birra.
Riprendono le forniture di birra.
Keystone

Il gruppo Migros e Feldschlösschen hanno raggiunto un accordo nella loro controversia sui prezzi, che aveva portato a una scarsità di birre della società di Rheinfelden (AG) sugli scaffali di Denner e Migrolino.

Keystone-SDA

10.01.2026, 19:24

10.01.2026, 19:59

L'intera gamma di prodotti è ora nuovamente disponibile ai consueti costi.

L'ufficio stampa di Denner ha confermato a Keystone-ATS quanto riportato inizialmente oggi dal quotidiano «Blick». L'intesa fra le parti è stata stretta ieri sera.

La vertenza era diventata di dominio pubblico martedì. «Abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la fornitura dei nostri prodotti», aveva indicato all'agenzia Awp Gaby Gerber, responsabile della comunicazione del birrificio. Non è noto se sia stata Feldschlösschen ad aumentare le tariffe o il rivenditore a non voler più pagare i prezzi di acquisto precedenti.

Oltre ai prodotti Feldschlösschen sono state interessate anche le marche internazionali di birra e altre bevande del birrificio appartenente al gruppo Carlsberg. Tra queste figurano Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse e Super Bock, ma anche birre svizzere come Uszit, 1291, Hürlimann e Valaisanne, così come l'acqua minerale Rhäzünser nonché le bibite Pepsi e 7up.

