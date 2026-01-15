Il Gruyère è apprezzato anche negli Stati Uniti. Keystone

La vertenza commerciale con gli Stati Uniti guidati dal presidente Donald Trump non ha affossato il Gruyère, re dei formaggi svizzeri: malgrado lo choc dei dazi le vendite hanno tenuto nel 2025, registrando solo un calo contenuto.

A salvare il bilancio complessivo è stata l'eccellente performance sul mercato elvetico, che ha in gran parte compensato il crollo delle esportazioni verso oltre Atlantico.

«Alla fine lo smercio del 2025 sarà leggermente inferiore all'anno prima, ma non così catastrofico come si poteva temere inizialmente», afferma Olivier Isler, direttore di Interprofession du Gruyère (IPG), l'associazione che cura la filiera del prodotto, in un'intervista a La Télé, la televisione regionale di Vaud e Friburgo.

Il contraccolpo americano è stato comunque duro: lo scorso anno le esportazioni verso gli Usa, che assorbono da sole circa il 30% del Gruyère esportato (oltre 4300 tonnellate), sono crollate del 17%. Per evitare un eccesso di scorte già nel 2025 l'IPG aveva ridotto del 5% le quote di produzione. Una mossa vincente, secondo Isler: «I nostri stock sono oggi perfettamente sotto controllo».

Per il 2026 l'organizzazione ha deciso una nuova riduzione delle quote produttive del 3%, continuando ad adeguare l'offerta alla domanda internazionale. Nonostante le difficoltà l'IPG non ha intenzione di abbandonare il mercato americano: «resta un motore di crescita», dichiara Isler. Vi è comunque un costante impegno a diversificare i rischi, investendo in 17 Paesi, tra cui Francia, Germania e altre nazioni.

Il Gruyère, prodotto in cinque cantoni (Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna), conferma così la sua resilienza, puntando sulla forza del mercato interno e su una strategia di esportazione più bilanciata per superare le turbolenze globali, conclude il professionista in carica dal primo giugno 2025.