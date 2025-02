Gucci è un marchio conosciuto in tutto il mondo. Keystone

La casa di moda italiana Gucci ha posto fine alla collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno.

Keystone-SDA SDA

La sfilata autunno-inverno 2025 che si terrà a Milano il 25 febbraio sarà presentata dall'ufficio stile di Gucci. Lo annuncia Kering, la multinazionale del lusso francese che controlla il marchio Gucci, in una nota.

La nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito, fa sapere la società. «Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci», afferma il Ceo di Gucci Stefano Cantino, citato nel comunicato. «Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l'artigianalità e l'eredità di Gucci con tanto impegno».

«Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro svolto per rafforzare ulteriormente i fondamenti di Gucci», dice da parte sua Francesca Bellettini, vice Ceo di Kering, a sua volta citata nel documento per la stampa. «Stefano e la nuova direzione artistica continueranno a fare leva su questo e a guidare Gucci verso una rinnovata leadership nella moda e una crescita duratura».

Intanto però l'uscita improvvisa di De Sarno dopo solo due anni dal suo arrivo alla direzione artistica di Gucci pesa in borsa su Kering. Nella prima ora di contrattazioni il gruppo francese ha fatto uno scivolone del 4% sul listino di Parigi. Secondo gli analisti il fatto che la casa di moda rimanga per ora senza una guida creativa rende più complesso il già difficoltoso rilancio di Gucci, impresa che nel 2024 ha pesato sui risultati di Kering. I conti del gruppo francese verranno presentati l'11 febbraio.