Il gruppo Kering ha annunciato che il suo marchio italiano Gucci e L'Oréal hanno raggiunto un accordo di licenza cinquantennale per i prodotti di bellezza, dopo la rescissione anticipata del contratto con la società americana Coty, secondo quanto riporta Afp.

Lusso Gucci e L'Oréal: accordo di 50 anni per prodotti di bellezza

La licenza tra Gucci e Coty, che riceverà un indennizzo di circa 400 milioni di dollari, sarebbe scaduta a giugno 2028, stando a quanto dichiarato da Kering, proprietaria del marchio italiano Gucci. Il nuovo accordo con L'Oréal dovrebbe entrare in vigore a metà del 2027.

Questo era il punto critico dell'accordo raggiunto nell'autunno del 2025 tra L'Oréal e Kering, che prevedeva l'acquisizione della divisione beauty di Kering: il marchio di punta Gucci era infatti ancora sotto licenza con Coty.

L'accordo includeva la vendita del marchio Creed (acquisito da Kering per 3,5 miliardi di dollari) e le licenze per i prodotti di bellezza Bottega Veneta e Balenciaga. L'Oréal deteneva già la licenza per la linea di prodotti di bellezza Saint Laurent dal 2008.

Il gruppo americano Coty, che quest'anno ha avviato un piano di rilancio, ha infine rinunciato alla licenza del marchio italiano con un anno di anticipo per circa 400 milioni di dollari, con pagamenti previsti nel 2026 (250 milioni di dollari) e nel 2027 (150 milioni di dollari), secondo quanto comunicato dal gruppo Kering.