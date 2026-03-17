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Medio Oriente La guerra ridisegna il traffico aereo, Swiss raddoppia i voli per Delhi

SDA

17.3.2026 - 15:00

Swiss deve fare i conti con una situazione in continua evoluzione.
Swiss deve fare i conti con una situazione in continua evoluzione.
Keystone

La guerra in Iran continua a sconvolgere il traffico aereo internazionale, costringendo le compagnie a rivedere le proprie rotte e a cercare soluzioni alternative per i passeggeri bloccati o in cerca di itinerari più sicuri.

Keystone-SDA

17.03.2026, 15:00

17.03.2026, 15:08

In questo contesto Swiss ha annunciato un significativo potenziamento dei collegamenti verso l'India. A partire da subito la compagnia elvetica raddoppierà temporaneamente l'offerta di voli sulla rotta Zurigo-Delhi. Accanto ai collegamenti giornalieri già esistenti la società metterà a disposizione voli aggiuntivi operati con un Airbus A330, un velivolo a lungo raggio.

La decisione comunicata oggi arriva in risposta alla forte domanda da parte di viaggiatori in cerca di rotte alternative per raggiungere l'Europa e l'Asia, evitando lo spazio aereo mediorientale, reso pericoloso dal conflitto. I voli giornalieri tra Zurigo e Delhi erano già in gran parte al completo: i nuovi collegamenti, già disponibili per la prenotazione, rappresentano una soluzione temporanea per far fronte all'emergenza.

La situazione in Medio Oriente ha costretto molte compagnie a sospendere le operazioni in diverse destinazioni. La stessa Swiss ha dovuto cancellare i collegamenti con Dubai fino al 28 marzo, mentre la compagnia sorella Edelweiss ha sospeso tutti i voli per l'Oman almeno fino al 2 maggio.

E non è solo Swiss a cercare di adattarsi alla nuova geografia del traffico aereo. Altri vettori, come la tedesca Lufthansa, stanno incrementando l'offerta di voli verso l'Asia e l'Africa per rispondere alle esigenze dei passeggeri e sopperire alla chiusura di molte rotte tradizionali che attraversano la zona di guerra.

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