  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria delle bevande Heineken taglierà tra i 5000 e i 6000 posti di lavoro

SDA

11.2.2026 - 10:03

È un momento difficile per il celebre marchio.
È un momento difficile per il celebre marchio.
Keystone

Il colosso olandese della birra Heineken taglierà tra 5000 e 6000 posti di lavoro nei prossimi due anni, con l'obiettivo di ridurre i costi e far fronte alla riduzione del consumo di alcol, dopo aver registrato nel 2025 una flessione dell'1% dei volumi di vendita.

Keystone-SDA

11.02.2026, 10:03

11.02.2026, 10:04

Il gruppo impiega circa 87'000 persone in tutto il mondo. La maggior parte dei tagli avverrà al di fuori dall'Olanda, dove il gruppo impiega 3700 persone e ha il suo quartier generale, ha spiegato il CEO Dolf van den Brink in una teleconferenza con i giornalisti, riferisce l'agenzia Bloomberg.

L'annuncio è arrivato insieme ai risultati del 2025, chiusi con ricavi netti rettificati per 28,9 miliardi di euro (-3,6%) e un utile operativo rettificato di 4,39 miliardi (-2,8%), dati in entrambi i casi leggermente superiori alle attese degli analisti. Heineken, che staccherà una cedola di 1,9 euro ad azione, si attende una crescita dell'utile operativo tra il 2 il 6%.

All'avvio delle contrattazioni sulla borsa di Amsterdam il titolo sale del 3,9% a 77,5 euro.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Super von Allmen: è oro anche in super-G! Odermatt ancora beffato
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter
Le medaglie sono troppo fragili? La lista delle vittime si allunga!

Altre notizie

Svizzera. Economia e università: «Chi non è nel mainstream viene scomunicato»

SvizzeraEconomia e università: «Chi non è nel mainstream viene scomunicato»

Ascensori. Per Schindler beneficio netto in aumento nel 2025

AscensoriPer Schindler beneficio netto in aumento nel 2025

Automobili, camion e moto. Nuove immatricolazioni dei veicoli stradali in calo a gennaio

Automobili, camion e motoNuove immatricolazioni dei veicoli stradali in calo a gennaio