Helsana è un attore importante del settore sanitario elvetico. Keystone

Helsana torna nelle cifre nere: il colosso dell'assicurazione malattia ha realizzato nel 2023 un utile di 49 milioni di franchi, a fronte della perdita di 524 milioni dell'anno precedente.

Una perdita assicurativa di -32 milioni di franchi è stata più che compensata da un reddito da investimenti di 121 milioni, emerge dai dati pubblicati oggi. Il volume dei premi è aumentato del 3% fino a un totale di 7,8 miliardi di franchi e il combined ratio (CR) del gruppo – cioè il rapporto fra gli oneri dei sinistri e i premi incassati – è leggermente migliorato, attestandosi al 100,4% (2022: 100,7%), con un valore dell'86,4% nelle assicurazioni complementari. I costi operativi sono stati il 7,7% dei premi, a fronte dell'8,1% dell'anno prima.

Nel 2023, l'andamento dei costi dell'assicurazione di base è nuovamente peggiorato in modo significativo, con un rincaro del 4,7%. Questa ha portato a un CR del 103,8%. «L'andamento dei costi era prevedibile per garantire la solvibilità, è stato quindi necessario un aumento dei premi superiore alla media», spiega Ronny Bächtold, responsabile delle finanze del gruppo, citato in un comunicato. «Questo effetto è stato in qualche modo attenuato per i nostri clienti grazie a un cuscinetto finanziario estremamente solido nelle riserve di fluttuazione».

I mercati internazionali dei capitali hanno registrato un andamento migliore del previsto: il rendimento degli investimenti viene giudicato eccellente, pari al +5,9%. «La nostra performance è ancora una volta ben al di sopra del mercato e, con una base di capitale proprio di 2,7 miliardi di franchi, Helsana rimarrà anche in futuro un'azienda finanziariamente solida e sostenibile», si dice convinto il Ceo Roman Sonderegger, a sua volta citato nella nota.

Helsana è il più grande assicuratore malattia della Svizzera. Il nome deriva dalle due entità che si sono fuse nel 1996: Helvetia, fondata nel 1899 a Zurigo, e Artisana, attiva dal 1952 a partire da Berna. Quest'anno il gruppo festeggia quindi i 125 anni di esistenza.

hm, ats