Riorganizzazione Helvetia Baloise sopprime fino a 1800 posti di lavoro in Svizzera

SDA

9.12.2025 - 14:49

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

In Svizzera tra il 2026 e il 2028, il nuovo colosso assicurativo sopprimerà tra 1400 e 1800 posti. A livello di gruppo, l'organico sarà ridotto di 2000-2600 unità.

Keystone-SDA

09.12.2025, 14:49

09.12.2025, 15:18

L'azienda ha informato oggi i dipendenti in merito alla portata prevista dei tagli, ha indicato un portavoce all'agenzia di stampa economico finanziaria Awp, confermando un'informazione pubblicata dalla britannica Reuters.

Complessivamente, Helvetia Baloise, che ha sede a Basilea, impiega circa 22'000 collaboratori in otto mercati europei. Il direttore del gruppo, Fabian Rupprecht, aveva già annunciato che la fusione avrebbe comportato uno stralcio dei doppioni.

I media avevano stimato che potessero essere soppressi 2000 posti.

