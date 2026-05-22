Helvetia e Baloise sono ormai una sola cosa. Keystone

Il colosso assicurativo Helvetia Baloise, nato in dicembre dalla fusione tra Helvetia e Baloise, è sulla buona rotta.

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L'integrazione fra le due entità è partita bene, ha affermato il presidente del consiglio d'amministrazione (Cda) Thomas von Planta nel corso della prima assemblea generale della nuova entità, svoltasi oggi a Basilea.

«La fusione è un progetto generazionale», ha sottolineato il 65enne nel suo discorso agli azionisti, citato in un comunicato. «Si tratta della più grande unione nel settore assicurativo europeo e nell'economia svizzera degli ultimi anni», ha aggiunto il dottore in giurisprudenza con trascorsi professionali presso le banche Bellevue e Goldman Sachs. Data la complessità la fusione durerà tre anni, ha puntualizzato l'avvocato.

Il CEO Fabian Rupprecht ha da parte sua fatto il punto su un esercizio 2025 considerato di successo. Entrambe le divisioni aziendali hanno aumentato la propria redditività e ottenuto risultati ottimi in tutti i settori di attività, ha detto il 57enne.

Gli azionisti riuniti nella St. Jakobshalle (era rappresentato il 62% del capitale) hanno accolto tutte le proposte del Cda, fra cui il versamento di un dividendo di 7,70 franchi, un importo del 5% superiore alla somma delle elargizioni di Helvetia e Baloise per l'esercizio precedente.

Nell'ambito della fusione è stato deciso che la sede centrale del nuovo gruppo assicurativo sarà a Basilea. Allo stesso tempo è però stato ribadito che San Gallo – dove aveva radici Helvetia – rimarrà anche in futuro una sede importante per l'azienda. Per questo motivo la prossima assemblea generale del gruppo si terrà il 30 aprile 2027 nella città della Svizzera orientale.

Alla borsa di Zurigo l'azione Helvetia Baloise si presentava oggi pomeriggio in lieve ribasso, a fronte di un indice generale SMI in rialzo frazionale. Dall'inizio dell'anno il titolo ha marciato sostanzialmente sul posto.

Helvetia Baloise è il principale assicuratore multisettoriale della Svizzera e figura tra i gruppi più importanti del suo ramo in Europa. Ha circa 13 milioni di clienti e un organico di 22'000 dipendenti. Il gruppo è nato nel dicembre 2025 dalla fusione di due compagnie: l'unione ha di fatto visto l'incorporazione della più piccola Baloise, fondata nel 1863, in Helvetia, le cui origini risalgono al 1858.