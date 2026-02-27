L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha dato il via libera alla fusione delle compagnie assicurative svizzere di Helvetia Baloise nei settori vita e non vita, ha annunciato oggi il gruppo, riunito sotto un unico marchio dalla fine dello scorso anno.

«È stata così posta una pietra miliare importante in vista di un posizionamento uniforme sul mercato e di un lancio congiunto in Svizzera il 1° luglio», ha dichiarato con soddisfazione il colosso assicurativo.

Il gruppo ha riunito sotto il marchio Helvetia un'offerta integrata di assicurazioni danni e vita, previdenza, gestione patrimoniale, nonché servizi bancari e immobiliari. Sono integrati in questa offerta anche i prodotti della Européenne Assurances Voyages ERV, i servizi della banca Baloise e della piattaforma di intermediazione ipotecaria MoneyPark.

L'assicuratore dispone di 43 agenzie, circa 150 sedi e 1'700 consulenti in tutta la Svizzera.