Assicurazioni La fusione tra Helvetia e Baloise è confermata, ecco da quando sarà effettiva

SDA

1.12.2025 - 07:44

Nuove azioni disponibili da settimana prossima.
Keystone

Le assicurazioni Helvetia e Baloise hanno ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e procederanno venerdì alla fusione. Lo riportano le due compagnie in un comunicato stampa.

Keystone-SDA

01.12.2025, 07:44

01.12.2025, 07:53

Le azioni di Baloise verranno contrattate sulla borsa svizzera fino a venerdì. La revoca dalla quotazione di queste azioni verrà effettuata lunedì.

Le azioni di nuova emissione di Helvetia Baloise Holding saranno quotate alla SIX Swiss Exchange sempre a partire da lunedì prossimo.

La fusione era stata approvata in maggio dai soci delle due assicurazioni e in settembre aveva dato il suo benestare anche la Commissione della concorrenza (Comco).

