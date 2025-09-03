  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Assicurazioni Per Helvetia profitti in netto aumento, a breve la fusione con Baloise

SDA

3.9.2025 - 14:00

Helvetia si è dotata di un simbolo immediatamente riconoscibile.
Helvetia si è dotata di un simbolo immediatamente riconoscibile.
Keystone

Profitti in sensibile aumento per Helvetia nel primo semestre: la società assicurativa ha realizzato un utile di 320 milioni di franchi, il 24% in più dell'anno prima. Il volume d'affari è invece salito dello 0,4% a 7,0 miliardi.

Keystone-SDA

03.09.2025, 14:00

03.09.2025, 14:04

La progressione dei guadagni è avvenuta malgrado l'impatto negativo causato dalla distruzione del villaggio di Blatten (VS) a seguito di una frana, che ha compromesso in modo significativo l'attività in Svizzera, ha indicato oggi l'azienda. Per contro la diversificazione ha nuovamente giovato al portafoglio nel suo complesso.

I dati vengono però messi un po' in secondo piano dal grande matrimonio annunciato alla fine di aprile: Helvetia e il suo concorrente Baloise intendono fondersi per dare vita al secondo gruppo assicurativo del paese, con una quota di mercato del 20% in tutti i settori di attività. A livello europeo la società risultante dall'unione entrerà nella top 10 del comparto. La fusione dovrebbe giungere a conclusione come previsto nel quarto trimestre.

Le cifre diffuse oggi sono superiori alle attese degli analisti, ma in mattinata in borsa l'azione Helvetia si presentava in ribasso frazionale, a fronte di un mercato generalmente orientato a un solido rialzo. Il titolo ha comunque finora dato soddisfazione agli investitori: il corso è salito del 30% dall'inizio dell'anno e positive sono anche le performance sull'arco di un anno (+49%) e di un lustro (+132%).

Helvetia ha una storia con radici che risalgono all'Ottocento e che fanno capo alla Società generale di assicurazioni Helvetia, fondata nel 1858 a San Gallo da alcuni imprenditori e commercianti, e alla Helvetia Schweizerische Feuerversicherungs-Gesellschaft, un'assicurazione incendi creata nel 1861. Oggi il gruppo è attivo sia nell'assicurazione vita che negli altri comparti di copertura del rischio ed è presente in diverse nazioni. Offre soluzioni per 6,7 milioni di clienti e ha in organico 14'000 dipendenti.

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna

Altre notizie

Violazione delle norme «Swissness»?. Scarpe di On con la croce svizzera, ma prodotte in Asia: vertenza in corso

Violazione delle norme «Swissness»?Scarpe di On con la croce svizzera, ma prodotte in Asia: vertenza in corso

Stati Uniti. Il token crittografico rende a Trump e ai figli ben 5 miliardi

Stati UnitiIl token crittografico rende a Trump e ai figli ben 5 miliardi

Media. La direttrice della SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni. Com'è cambiata l'azienda sotto la sua guida?

MediaLa direttrice della SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni. Com'è cambiata l'azienda sotto la sua guida?