  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria costruzione Hilti: nel 2025 fatturato ancora in aumento, ma pesa il franco forte

SDA

27.1.2026 - 14:00

Il marchio Hilti è una presenza costante sui cantieri.
Il marchio Hilti è una presenza costante sui cantieri.
Keystone

Hilti sempre in crescita, perlomeno al netto degli effetti valutari.

Keystone-SDA

27.01.2026, 14:00

27.01.2026, 14:02

Nel 2025 la multinazionale con sede nel Liechtenstein che produce attrezzi e componenti per l'edilizia, in particolare nel campo della demolizione e dell'ancoraggio, ha visto i ricavi attestarsi a 6,3 miliardi di franchi.

La progressione rispetto al 2024 è dell'1,9% in valute locali, dato che si tramuta in una contrazione del 2,1% una volta espresso in franchi, ha indicato oggi l'azienda. Il bilancio dettagliato – comprese le informazioni sulla redditività – sarà pubblicato il 13 marzo.

Tornando ai proventi e puntando l'attenzione sulle regioni, in America si è registrata una forte crescita, pari al 9,3% nella moneta del posto, mentre in Europa il fatturato è diminuito dell'1,9%. Nella regione Medio Oriente/Africa l'incremento è stato del 12,9%, mentre la zona definita Asia/Pacifico ha messo a referto un andamento negativo nella misura del 2,1%.

Ben conosciuto anche dal grande pubblico per i suoi famosi trapani dalla custodia rossa, il gruppo Hilti è un'entità oggi presente in oltre 120 paesi che ha avuto origine nel 1941 in un'autorimessa di Schaan su iniziativa di due fratelli, Martin e Eugen Hilti. La società appartiene a un trust della famiglia Hilti; fra il 1986 e il 2003 è stata anche quotata in borsa, ma ha poi ripiegato sulla proprietà privata con l'obiettivo – così era stato detto – di poter meglio assicurare la continuità a lungo termine dell'azienda. L'organico comprende oggigiorno circa 34'000 dipendenti.

I più letti

Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Fra Alvaro Morata e Alice Campello è finita, ecco cosa è successo davvero

Altre notizie

Commercio. A rischio fino a 60 impieghi nella sede centrale di Ikea Svizzera

CommercioA rischio fino a 60 impieghi nella sede centrale di Ikea Svizzera

Politica monetaria. Fed verso una pausa nel taglio dei tassi, faro sul dopo-Powell

Politica monetariaFed verso una pausa nel taglio dei tassi, faro sul dopo-Powell

Mercati valutari. Franco sempre più forte sul dollaro, ma la BNS non sembra intervenire

Mercati valutariFranco sempre più forte sul dollaro, ma la BNS non sembra intervenire