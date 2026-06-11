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A Otelfingen Hitachi Energy avrà nuova sede a nel canton Zurigo, previsti 3'000 impieghi

SDA

11.6.2026 - 17:00

Hitachi Energy è specializzata nei trasformatori.
Hitachi Energy è specializzata nei trasformatori.
Keystone

Hitachi Energy costruirà la sua nuova sede a Otelfingen, nel canton Zurigo.

Keystone-SDA

11.06.2026, 17:00

11.06.2026, 17:02

La multinazionale attiva nelle tecnologie energetiche controllata dal colosso giapponese Hitachi e presente anche in Ticino si insedierà nell'area dell'ex centro di distribuzione Jelmoli, su una una superficie di 11 ettari. Sono previsti 3000 posti di lavoro.

In un comunicato il municipio afferma di accogliere con entusiasmo l'arrivo dell'impresa. Esce per contro sconfitta Wettingen, altra candidata in corsa: a pesare a favore di Otelfingen sono stati fra l'altro la vicina fermata della S-Bahn e la possibilità di riutilizzare edifici esistenti.

Hitachi Energy è nata nel 2021 da una joint venture tra Hitachi e ABB Power Grids: oggi è interamente di proprietà del gruppo giapponese.

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