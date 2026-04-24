Nonostante un calo di fatturato e utili dovuto alle dismissioni in Medio Oriente e Africa, Holcim punta alla ripresa grazie alle nuove acquisizioni in America Latina. Keystone

Il colosso dei materiali da costruzione Holcim ha registrato un calo sia del fatturato sia della redditività nel primo trimestre.

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A pesare è stato il ridimensionamento del perimetro operativo, dopo le dismissioni in Nigeria, Giordania e Iraq. Il gruppo punta tuttavia a tornare a crescere grazie alle recenti acquisizioni in Messico e Colombia.

Il giro d'affari è diminuito del 4,8% a 3,53 miliardi di franchi, mentre su base organica si evidenzia una crescita del 3,9%. Il dato comparativo è già stato depurato dagli effetti di perimetro: i numeri non includono ad esempio più le attività nordamericane, scorporate la scorsa estate e ora quotate a New York come società indipendente con il nome Amrize.

Da parte sua, il margine operativo Ebit ha subito una contrazione di circa 90 punti base, attestandosi al 12,2%, con un risultato operativo sceso dell'11,2% a 431 milioni di franchi, indica il gruppo in un comunicato.

Nonostante il rallentamento, la performance si è mantenuta al di sopra delle attese degli analisti interpellati dall'agenzia economica AWP, che stimavano ricavi poco oltre i 3,44 miliardi, un margine Ebit del 12,0% e un risultato operativo di 417 milioni.

La direzione ha confermato le prospettive annunciate a fine febbraio, indicando per l'intero esercizio una crescita organica delle vendite compresa tra il 3% e il 5%, accompagnata da un incremento tra l'8% e il 10% dell'utile operativo ricorrente. Il flusso di cassa libero è atteso intorno ai 2 miliardi di franchi, in lieve calo rispetto ai 2,15 miliardi registrati nel 2025.