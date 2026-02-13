Nel primo semestre Holcim ha registrato un aumento del fatturato e un utile operativo praticamente invariato. Grazie all'accelerazione registrata in primavera, il colosso elvetico del cemento ha così compensato il rallentamento del primo trimestre.

Holcim ha ora rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno.

Nel primo semestre di quest'anno il fatturato è aumentato dello 0,7% raggiungendo i 7,93 miliardi di franchi, ha comunicato oggi il gruppo. La forza del franco ha inciso negativamente sulle vendite per 268 milioni di franchi.

Le acquisizioni e le cessioni di rami d'azienda hanno ridotto il fatturato di ulteriori 65 milioni. A livello organico Holcim è cresciuta invece del 5,2%, secondo quanto comunicato.

L'utile operativo ricorrente (Ebit) è rimasto stabile a 1,44 miliardi di franchi (-0,1%). Ciò è dovuto alle cessioni di unità aziendali ad alto margine e al franco forte, viene indicato.

Il relativo margine operativo è sceso leggermente al 18,1% dal 18,3% del semestre dell'anno precedente. L'utile netto delle attività continuate invece, è salito dello 0,5% a 913 milioni.

Nel complesso, Holcim ha superato nettamente le aspettative degli analisti consultati da Awp.

Per il 2026 il Ceo Miljan Gutovic si mostra fiducioso: «Sulla base dei nostri solidi risultati e del nostro modello di business resiliente, che ha dato prova di sé in tutti i cicli economici e in tutte le condizioni di mercato, alziamo le nostre previsioni per l'intero anno 2026», ha dichiarato, citato nel comunicato.

Nell'esercizio 2026, Holcim prevede una crescita del fatturato di circa il 5%, rispetto il 3-5% previsto in precedenza.

Allo stesso tempo, al netto degli effetti di cambio e di perimetro, l'utile operativo dovrebbe aumentare di circa il 10%. Finora Holcim aveva indicato un incremento compreso tra l’8 e il 10% circa.