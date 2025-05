Holcim è una realtà di primo piano anche a livello internazionale. Keystone

Holcim costruisce una nuova mega-fabbrica di cemento in Grecia, con un investimento di circa 400 milioni di euro (374 milioni di franchi).

Keystone-SDA SDA

A partire dal 2029 l'impianto produrrà ogni anno 2 milioni di tonnellate di cemento praticamente privo di emissioni, ha indicato oggi la multinazionale elvetica.

La costruzione della fabbrica a Milaki, sull'isola di Eubea, sarà finanziata con 125 milioni di euro dal fondo per l'innovazione dell'Unione europea, ha spiegato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis durante la cerimonia di apertura del cantiere. Holcim ha nel frattempo ricevuto finanziamenti dall'Ue per sette progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2 nell'ambito del Clean Industrial Deal, ha dichiarato da parte sua il Ceo del gruppo Miljan Gutovic.

Holcim collabora ancora una volta con lo specialista francese di gas industriali Air Liquide per tale progetto di cattura di CO2, come già fatto per un impianto di cemento in Belgio. Entro il 2030 l'impresa prevede di offrire ogni anno in tutta Europa più di 8 milioni di tonnellate di cemento virtualmente privo di CO2.

Le novità odierne sono state accolte tiepidamente dal mercato: alla borsa di Zurigo il titolo Holcim nella prima ora di contrattazioni marciava praticamente sul posto, mostrandosi leggermente meno tonico degli indici di riferimento, orientati a un rialzo di mezzo punto percentuale. Dall'inizio di gennaio l'azione è salita del 6% e la performance è positiva anche sull'arco di 12 mesi (+17%) e di cinque anni (+135%).

Viene così scritto un nuovo capitolo in una storia aziendale già articolata. Nella sua forma attuale il gruppo Holcim è infatti nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank, impresa fondata nel 1912 nell'omonima località argoviese) e la francese Lafarge. Oggi è una realtà con sede a Zugo, presente in tutto il mondo con 65'000 dipendenti e un fatturato che nel 2024 ha raggiunto i 26 miliardi di franchi.