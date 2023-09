Holcim si è posta obiettivi importanti di riduzione del CO2. Keystone

Il gigante dei materiali da costruzione Holcim investe in Neustark, start-up bernese specializzata nei processi di eliminazione dell'anidride carbonica che dispone di soluzioni per lo stoccaggio di CO2 in rifiuti minerali riciclati come il calcestruzzo da demolizione.

I dettagli finanziari dell'investimento, definito come «considerevole», nel comunicato di Neustark, non sono stati resi noti. Grazie alla più stretta collaborazione il produttore di cemento intende introdurre la tecnologia di stoccaggio di CO2 nei suoi stabilimenti mondiali.

Neustark si è posta l'obiettivo di eliminare dall'atmosfera un milione di tonnellate di CO2 entro il 2030: la collaborazione strategica con Holcim è una parte importante nell'ambito di questa tabella di marcia, afferma Johannes Tiefenthaler, co-Ceo di Neustark, citato nella nota.

Fondata nel 2019, Neustark è una società anonima con sede a Berna che attualmente ha un organico di 55 dipendenti. Gli impianti già in funzione in Svizzera e in Europa stanno immagazzinando tonnellate di CO2 ogni giorno, afferma l'impresa. «Grazie al nostro processo, eliminiamo il CO2 in modo permanente».

