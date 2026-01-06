  1. Clienti privati
Materiali da costruzione Holcim rileva società francese Alkern

SDA

6.1.2026 - 14:00

Holcim prosegue nella sua strategia di espansione.
Keystone

Holcim si espande ulteriormente in Europa: il colosso elvetico del cemento e di altri materiali di costruzione ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Alkern, società francese attiva nella produzione di calcestruzzo prefabbricato.

Keystone-SDA

06.01.2026, 14:00

Fondata nel 1972, l'impresa impiega 1000 dipendenti e conta oltre 50 siti produttivi in Francia e Belgio, ha indicato Holcim. Nel 2025 il fatturato è stato di circa 250 milioni di euro (232 milioni di franchi). Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.

In borsa Holcim si presenta oggi sostanzialmente stabile. Molto positiva è per contro la performance dell'azione sull'arco di un anno (+73%) e di un lustro (+192%).

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

