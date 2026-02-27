Automobili Honda e Nissan in trattative per un accordo sui veicoli SDV

Nissan e Honda stanno sviluppando una collaborazione ad alta tecnologia.

Honda e Nissan sono in trattative avanzate per uniformare le unità di controllo elettronico (Ecu) destinate alla prossima generazione di veicoli software-defined (Sdv), con l'obiettivo di abbattere i costi di sviluppo e approvvigionamento.