Alberghiero Hotelleriesuisse introduce la nuova categoria Guesthouse

SDA

25.11.2025 - 19:00

Nuovi approcci per gli albergatori elvetici.
Nuovi approcci per gli albergatori elvetici.
Keystone

Novità per l'ospitalità svizzera: l'associazione degli albergatori HotellerieSuisse introduce la nuova categoria «Guesthouse». La decisione è stata adottata dalla maggioranza ad un'assemblea a Losanna a cui hanno partecipato circa 210 delegati.

Keystone-SDA

25.11.2025, 19:00

25.11.2025, 19:03

«Le aziende della nuova categoria combinano l'assistenza personale in loco da parte degli albergatori con i servizi analoghi a quelli di un hotel in un edificio che non deve soddisfare tutti i requisiti del classico settore alberghiero», spiega l'associazione in un comunicato odierno. Con questa novità HotellerieSuisse afferma di rispondere alle mutate esigenze degli ospiti e alle tendenze del mercato.

All'assemblea hanno partecipato come ospiti anche il vicepresidente del Consiglio federale Guy Parmelin e la consigliera nazionale Jacqueline de Quattro (PLR/VD), che hanno sottolineato il ruolo centrale del ramo alberghiero per il turismo, l'economia e lo sviluppo regionale.

