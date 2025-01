Hotelplan è un marchio importante in Svizzera nel settore dei viaggi. Keystone

Fatturato da primato per Hotelplan: nell'esercizio 2023/2024 (chiuso a fine ottobre) l'operatore turistico controllato dal gruppo Migros ha contabilizzato ricavi per 1,8 miliardi di franchi, il 3% in più dei dodici mesi precedenti.

SDA

«Per il terzo anno consecutivo Hotelplan ha raggiunto un giro d'affari record, nonostante le incertezze geopolitiche nelle principali destinazioni e il fatto che l'azienda si trovi in un processo di vendita», afferma la Ceo Laura Meyer, citata in un comunicato odierno.

Come noto infatti Migros, impegnata in una profonda revisione delle sue attività, sta cedendo la sua controllata: stando a notizie di stampa le trattative in merito sarebbero avanzate.

Intanto per Hotelplan l'anno finanziario 2024/2025 è iniziato con successo, con prenotazioni in crescita. «Per quanto riguarda le ferie al mare e in città, quelle all'insegna dell'avventura e gli appartamenti per le vacanze quest'anno notiamo anche una tendenza a viaggiare verso il nord, sebbene le classiche destinazioni mediterranee siano ancora le più richieste», osserva Meyer.

hm, ats