  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ristrutturazione Hp taglierà fino a 6'000 posti di lavoro a causa dell'Intelligenza artificiale

SDA

26.11.2025 - 09:42

La decisione della multinazionale californiana rientra in una tendenza in atto nel settore tecnologico.
La decisione della multinazionale californiana rientra in una tendenza in atto nel settore tecnologico.
Keystone

Hp prevede di tagliare fino a 6000 posti di lavoro nei prossimi tre anni attraverso un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale (Ia). Lo ha dichiarato l'azienda, stimando i costi della ristrutturazione in 650 milioni di dollari.

Keystone-SDA

26.11.2025, 09:42

26.11.2025, 09:50

I tagli di posti di lavoro arrivano dopo che il produttore di computer e stampanti, che contava circa 58'000 dipendenti nel suo ultimo rapporto annuale, ha ampliato di ulteriori 1000-2000 impieghi una riduzione di circa 7000 posizioni precedentemente annunciata. I dati aggiornati sulla forza lavoro non sono ancora disponibili.

Hp ha affermato che i nuovi tagli fanno parte di un piano più ampio per promuovere l'innovazione, la produttività e la soddisfazione del cliente attraverso l'Ia, sempre più utilizzata nelle aziende statunitensi per la programmazione di software e l'analisi dei dati.

La decisione segue una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove le aziende hanno citato l'adozione dell'Ia come causa dei tagli di posti di lavoro. A ottobre, Amazon ha annunciato che avrebbe tagliato circa 14'000 posizioni amministrative, sottolineando i cambiamenti organizzativi indotti dall'intelligenza artificiale.

Hp ha registrato un fatturato di 55,3 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre fiscale, in crescita di circa il 3% su base annua, mentre l'utile netto è sceso del 9% a 2,5 miliardi.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in rialzo

Aviazione. Il CEO di Swiss: «Biglietti a 100 franchi? Non saranno più realistici»

AviazioneIl CEO di Swiss: «Biglietti a 100 franchi? Non saranno più realistici»

Intelligenza artificiale. Nvidia brucia 150 miliardi sulle voci dell'accordo tra Google e Meta

Intelligenza artificialeNvidia brucia 150 miliardi sulle voci dell'accordo tra Google e Meta