Banche Hsbc accantona un miliardo per causa legata a frode Madoff

SDA

27.10.2025 - 13:35

La banca britannica si prepara alle conseguenze della causa Madoff.
Keystone

Il colosso bancario britannico Hsbc ha annunciato di aver accantonato 1,1 miliardi di dollari (900 milioni di franchi) per far fronte ai costi di una causa legata alla maxi frode sugli investimenti del defunto Bernard Madoff.

Keystone-SDA

27.10.2025, 13:35

27.10.2025, 13:54

L'annuncio dell'istituto con sede a Londra è arrivato dopo la perdita parziale di un ricorso nell'azione legale avviata nel 2009 in un tribunale del Lussemburgo da Herald Fund contro la filiale locale di Hsbc in quanto depositaria di fondi.

Herald, che è in liquidazione, chiede la restituzione di titoli e contanti per un valore di 2,5 miliardi di dollari più interessi, oppure un risarcimento danni di 5,6 miliardi di dollari più interessi. La banca britannica ha dichiarato oggi che «l'eventuale impatto finanziario potrebbe essere significativamente diverso» una volta che il contenzioso si concluderà.

L'accantonamento è da includere nei risultati del terzo trimestre, in uscita domani, mentre il titolo di Hsbc sta subendo perdite alla Borsa di Londra.

