Huawei è la più grande impresa privata della Cina. Source: KEYSTONE/AP/ANDY WONG

Huawei è la più grande impresa privata della Cina.

Con un fatturato di 721,2 miliardi di yuan (102 miliardi di dollari) nel 2018, il gigante tecnologico è in vetta all'ultima classifica delle 500 maggiori imprese private cinesi, svelata dalla All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) al China Top 500 Private Enterprises Summit 2019 tenutosi a Xining, capoluogo della Provincia nordoccidentale cinese di Qinghai.

Tra le aziende più importanti ci sono anche HNA Group, Suning, Amer International, Evergrande, JD.com, Country Garden, Hengli Group, Legend Holdings e Gome Holdings.

Per essere inserita nella lista, lo scorso anno un'impresa doveva avere un fatturato superiore ai 18,59 miliardi di yuan.

Un totale di 20 imprese private cinesi erano anche nella classifica delle 500 maggiori aziende al mondo, con tre società in più rispetto allo scorso anno.