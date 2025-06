I baby boomer liberano la loro eredità: ecco cosa sta succedendo alle loro case

Per molti svizzeri, possedere una casa di proprietà è ancora la forma di vita ideale. Symbolbild: Keystone

La generazione del baby boom sta lasciando alla Svizzera un gran numero di case di proprietà. Entro il 2045 oltre 400'000 di queste abitazioni saranno ereditate o vendute, il che potrebbe avere un impatto duraturo sul mercato immobiliare.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo le stime, entro il 2045 in Svizzera oltre 400'000 case unifamiliari, per lo più di proprietà dei baby boomer, saranno ereditate o vendute.

Le vecchie case hanno spesso bisogno di essere ristrutturate, il che rende i proprietari più propensi a vendere e attira gli sviluppatori di progetti e le nuove costruzioni.

La demolizione di vecchie case crea spazio per altri appartamenti ed è accolta con favore dal settore, ma è anche vista in modo critico a causa dell'aumento degli affitti. Mostra di più

La generazione del baby boom possiede quasi la metà delle case unifamiliari in Svizzera. È ormai imminente un significativo trasferimento di ricchezza: oltre 400'000 di queste proprietà saranno ereditate o vendute entro il 2045, come riporta il «Tages-Anzeiger», citando le stime.

Secondo Didier Golay, amministratore delegato di una società di gestione immobiliare nel Canton Vaud, il trasferimento di ricchezza avviene di solito nel caso di immobili in affitto, mentre i legami affettivi giocano un ruolo importante nel caso di case di proprietà.

Molti baby boomer decidono quindi di vendere le loro case, spesso troppo grandi, per evitare conflitti in famiglia quando si tratta di eredità. Il gestore immobiliare Michael Ortiz conferma che il 57% delle case unifamiliari è oggi occupato solo da una o due persone.

Vendere anziché ristrutturare

Le vecchie case spesso richiedono costosi lavori di ristrutturazione, il che rende più interessante la loro vendita. Anche i promotori immobiliari mostrano grande interesse nello sviluppo di nuovi progetti su queste proprietà.

Secondo il quotidiano svizzero-tedesco, una nuova tendenza è quella di scambiare il valore dei terreni con abitazioni in progetti futuri. Questo metodo è interessante per i proprietari che sono preoccupati per le questioni di eredità.

Ortiz sottolinea che le dimensioni dell'appezzamento e la fiducia nello sviluppatore sono fondamentali. Ma questo approccio rimane un mercato di nicchia.

Densificazione controversa

Ogni anno vengono demolite circa 7'000 case, soprattutto degli anni '50 e '60. A Zurigo ogni appartamento demolito viene sostituito in media da 1,6 nuovi appartamenti.

Questa densificazione è accolta con favore dall'industria edile, ma è anche criticata a causa dell'aumento degli affitti.

La liberazione di case occupate dai proprietari potrebbe alleggerire il mercato immobiliare, ma non è ancora chiaro quante saranno effettivamente immesse sul mercato.